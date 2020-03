26-årige Danni elsker fastfood, smøger og elektronik. Og det er netop, hvad han bruger sine penge på, når de tikker ind på kontoen i starten af måneden.

Derfor har han ikke råd til sine regninger og må i stedet optage dyre kviklån for at komme af med rudekuverterne. Kan 'Luksusfældens' eksperter hjælpe ham?

Eksperterne lader i hvert fald ikke just til at være imponerede, da de fremlægger hans budget. Her er der særligt én post, der skiller sig ud: Diverseposten.

Her har Danni hver måned inden for det seneste år lagt 7200 kroner, hvilket er mere, end hvad kæresten, der står for huslejen og husholdningen, får udbetalt.

»Der er virkelig mange ting, der springer i øjnene,« siger ekspert Kenneth Hansen, inden han begynder en opremsning af Dannis forbrug.

2100 kroner er kontanthævninger. 1300 er brugt på tankstationer - ikke på benzin, men på smøger. 500 kroner er gået til de spil, Danni hygger sig med på mobilen.

I klippet, som du kan se ovenfor, er det tydeligt at høre på eksperten Kenneth Hansens tone, at han mildest talt er uforstående overfor Dannis prioriteringer.

Han nævner også, at Danni bruger alt for mange penge på en bil, han slet ikke har råd til at køre i - og som en kreditor i øvrigt har udlæg i.

Det samme gælder Dannis iPhone, som der ligeledes er blevet taget udlæg i.

Selvom Danni kun er 26 år, er hans økonomi allerede på vej mod afgrunden, og der skal handles, lyder det fra eksperterne:

»Hvis du ikke mander dig op og tager dig sammen nu, kommer du til at gå ned i flammer,« lyder den kontante udmelding fra Carsten Linnemann.

Om Danni formår at mande sig op, kan du se i 'Luksusfælden' tirsdag aften klokken 20 på TV3 og på Viaplay.