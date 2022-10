Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Virker Tanja Nors Sand fra årets udgave af 'Gift ved første blik' bekendt?

Hvis ja, så er det måske fordi, det ikke er første gang, at den 50-årige socialrådgiver fra Aarhus har medvirket i et stort dansk tv-program.

I 2005 deltog hun i 'Robinson Ekspeditionen', hvor hun nåede at opholde sig 12 dage på TV 3's konkurrence-ø i Malaysia, før hun blev stemt hjem.

Det var den ottende udgave af 'Robinson Ekspeditionen', og den anden sæson med Jakob Kjeldbjerg som vært.

Tanja Nors Sand har tidligere været med i 'Robinson Ekspeditionen' på TV 3 Foto: DR Vis mere Tanja Nors Sand har tidligere været med i 'Robinson Ekspeditionen' på TV 3 Foto: DR

Sådan så Tanja ud, da hun i 2005 medvirkede i 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Jeppe Carlsen Vis mere Sådan så Tanja ud, da hun i 2005 medvirkede i 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Jeppe Carlsen

Temaet var 'Jyder mod københavnere' og Tanja der var på jyde-holdet, kæmpede blandt andet mod Jim Lyngvild, der var en del af københavner-holdet - Jim Lyngvild fik cirka en uge mere på øen.

Det er Se og Hør, der har spottet Tanjas første tv-optræden, og i et interview med ugebladet fortæller hun i dag, at hun dengang ikke var ked af at ryge ud efter cirka fire afsnit:

»Jeg havde faktisk ikke lyst til at være en del af det fællesskab. Jeg syntes, det var lidt for hardcore i forhold til, hvem jeg er som menneske. Jeg havde fået en oplevelse og nået det, jeg gerne ville, så det var fint,« husker hun tilbage.

Dengang var hun 33 år og nygift med sin nu eksmand, som hun senere blev skilt fra i 2011.

Jim Lyngvild deltog i 2005 i 'Robinson Ekspeditionen' som en del af 'københavnerholdet'. Foto: Jeppe Carlsen Vis mere Jim Lyngvild deltog i 2005 i 'Robinson Ekspeditionen' som en del af 'københavnerholdet'. Foto: Jeppe Carlsen

I årets udgave af 'Gift ved første blik' blev hun som bekendt matchet med den jævnaldrende Benny Hansen fra Marielyst på Falster, men DR's datingeksperiment blev aldrig den store succes.

Det kan du læse mere om HER.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om':