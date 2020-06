Det går den rigtige vej for 'Kongerne'-Kia, der snart er klar til at flytte fra det psykiatriske bosted, hun har boet det sidste halvandet år. Dog flytter hun ikke ind hos kæresten og sønnen, når den tid kommer.

Kia Sødergreen, som vi lærte at kende i ‘Kongerne’, har været meget ærlig omkring den kamp, hun er gået igennem, siden hun i september 2017 fødte sønnen Marcus. Fødslen resulterede i en fødselsdepression og -psykose, som har fået Kia indlagt flere gange, og de psykiske problemer er noget, som hun stadig kæmper med.

Derfor bor Kia i dag på et bosted på Sjælland. Marcus og hans far – Kias kæreste Walid ‘Knaldperlen’ Becharra, som hun fandt sammen med i ‘Kongerne’ – bor i derimod i Nordjylland, hvor de sidste sensommer flyttede til for at være tæt på Walids familie.

Positiv fremgang

Men nu fortæller Kia til Realityportalen, at der endelig er lidt velfortjent fremgang i hendes liv. Hun kan nemlig mærke, at hun snart er parat til at flytte fra det psykiatriske bosted, hun har boet det sidste halvandet år.

»Det går fremad. Selvom det går lidt langsomt, så går det fremad. Personalet her mener også, der er god fremgang, så det er bare super! Min kommune har jeg ikke snakket med i et stykke tid på grund af corona, så det er lidt uvist, hvad de mener,« fortæller Kia.

Selv om Kia er fri til at fraflytte bostedet, hvornår end hun ønsker, så lytter hun alligevel til personalet og kommunens råd, da hun ikke ønsker at flytte ud, førend hun ved, hun kan klare det. Men hun kan mærke, at det går den rigtige vej.

»Jeg er begyndt at savne at være mig selv, og jeg kan mærke lysten til at komme hjem og bo er kommet. Jeg vil gerne hjem og komme tættere på min familie og venner. Så det er rigtig positivt, en god start,« lyder det fra Kia, der er ved at være træt af bostedet, hun oprindeligt kun skulle have været på i et par måneder.

»Jeg ved ikke præcist, hvornår jeg kan flytte hjem, men jeg kæmper hver dag for at komme tættere på det,« understreger hun.

Herunder kan du se et billede, fra da Kia sidste år holdt sin første jul med sin lille familie:

Vis dette opslag på Instagram Slapper af og hygger med min lille familie kvalitets tid #minfamilie #minsøn #minkærste #hygger #ferie #jul #elsker #savner #påorlov #bosted #psykiatri #brydtabuet #hårdtid #kæmper #sværetider Et opslag delt af Kia Sødergreen️️️️️️️️ (@kia.sodergreen) den 23. Dec, 2019 kl. 5.27 PST

Skal stadig bo hver for sig

Også Walid og Marcus glæder sig til, at Kia kan blive udskrevet, fortæller hun. Dog er det ikke hos dem i huset i Nordjylland, Kia flytter ind til den tid. Hende og Walid har nemlig stadig en lejlighed i København, og den vil skulle fungere som Kias nye hjem, mens Walid og Marcus bliver boede i det jyske.

»Walle har brug for sin familie til hjælp med Marcus. Min familie hjalp os, men Walle er tættere på sin egen familie og ønsker deres hjælp, hvilket er helt fair. Men jeg håber, de flytter til København igen, når Marcus skal starte i skole om to-tre år. Han er nemlig skrevet op til en privatskole i København,« forklarer Kia.

Til den tid håber Kia nemlig, at hun allerede er flyttet ind i parrets københavnske lejlighed, ligesom at Marcus gerne skulle være blevet så stor, at Walid ikke behøver lige så meget hjælp til ham, så han også kan bo i København og samle familien igen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk