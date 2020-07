Kia har fået tilbud om at lave en tv-serie om hende selv og sin familie.

Kia Sødergreen kendt fra blandt andet ‘Kongerne’ er ikke færdig med at lave tv, og hun har allerede fået tilbud om en tv-serie om hendes liv sammen med kæresten Walid og sønnen Marcus.

»Jeg har længe ønskede mig mit eget program. Jeg ved med sikkerhed, at jeg vil kunne give jer underholdning på højt plan og samtidig give jer mulighed for at følge mit liv helt tæt på – både med op- og nedture og på godt og ondt,« skriver Kia på Instagram.

Til Realityportalen forklarer Kia, at kæresten Walid dog ikke har lyst til at lave tv lige nu, og at det produktionsselskab, der har tilbudt hende en tv-serie, ønsker, at Walid og Marcus er med i serien.

»Walle (Walid red.) har ikke overskud til at lave tv lige pt. Han har rigeligt i at skulle passe Marcus, hvilket er helt forståeligt,« fortæller Kia til Realityportalen.

Den nye serie skulle handle om Kias liv som psykisk syg og følge Walid helt tæt på som alenefar, og selvom det ikke bliver muligt at lave den tilbudte serie lige nu, så har Kia ikke mistet håbet om at finde et andet produktionsselskab, der ønsker at lave en serie kun med hende.

»Jeg elsker at være på tv. Jeg synes det sjovt og elsker at være åben, ærlig og sige og gøre ting, som andre ikke vil,« fortæller Kia til Realityportalen.

Kan bruge programmet i sin behandling

På Instagram kritiseres Kia for at tænke på at lave tv i stedet for at fokusere på at blive rask.

»Så kom alle de kloge lige på banen efter mit sidste oplæg herinde (på Instagram red.). Mit første ønske er selvfølgelig at blive rask og blive en god mor og kæreste, men der er også andet i livet. At lave tv er og bliver en del af mig – det min hobby, og jeg elsker det. Det kan ingen ændre på eller tage fra mig. Det handler ikke om, at jeg tilsidesætter Walle og Marcus, men når jeg ikke kan være hos dem, må jeg jo lave noget andet – om i synes om det eller ej,« skriver Kia på sin Instagram.

Til Realityportalen fortæller hun også, at et tv-program vil kunne gavne hendes behandlingsforløb.

»Det vil være en god måde at reflekterer over det hele, er jeg sikker på, og det vil hjælpe at stå ærligt frem. Og så vil det også være spændende, tænker jeg, da mit liv henvender sig til mange – både sygeplejersker, studier, arbejde i sundhedscentre, jeg er psykisk syg, har et barn, er adskilt mellem kæreste og barn, jeg bor på bosted, og jeg kunne blive ved. Jeg kan byde på mange ting og nok også nogle gode grin,« fortæller Kia, der er sikker på at hun nok skal komme tilbage på skærmen.

Og selvom Walid ikke selv ønsker at medvirke i en tv-serie, så støtter han sin kæreste.

»Walle er ikke imod, men han har bare ikke tiden til det lige nu. Han støtter mig 100% i, at jeg selv laver tv. Han har også sagt, at det kan godt være, at tv-holdet kan være med på mindre optagelser for eksempel filme et besøg i Jylland, så han lukker ikke helt af for tv,« siger Kia til Realityportalen.

