Det er kun godt fem måneder siden, at Netflix bebudede en femte og sidste sæson af dramaserien ‘The Crown’.

Men nu melder det amerikanske film- og distributionsselskab, at seerne altså kan glæde sig til en sjette – og endelig – sæson.

»Da vi begyndte at diskutere indholdet i femte sæson, blev det hurtigt klart, at hvis man skal yde historiens mangfoldighed og kompleksitet retfærdighed, skal vi følge den oprindelige plan om seks sæsoner,« skriver Peter Morgan, seriens forfatter, på Twitter.

Foreløbig er der udsendt tre sæsoner af 'The Crown', som ifølge Netflix er blevet set af 73 millioner husstande over hele verden.

News from the palace: we can confirm there will be a sixth (and final) season of @TheCrownNetflix, in addition to the previously announced five! — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) July 9, 2020

Hvornår fjerde sæson får premiere, er endnu ikke fastlagt, men flere medier skriver, at det formentlig bliver i slutningen af 2020.

I de tre første sæsoner har seerne fået et indblik i den kongelige families liv, den unge dronning Elizabeths vanskeligheder ved at tilpasse sig rollen som monark og hendes bryllup, ægteskab og ægteskabelige kriser samt en række kongelige skandaler.

'The Crown' er blevet rost for sin høje kvalitet, både hvad angår manuskript og præstationer fra skuespillere som blandt andre Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Charles Dance, John Lithgow og Jared Harris.

Netflix oplyser ikke, hvor meget af det britiske kongehus' historie efter 2000, sjette sæson af 'The Crown' vil få med.