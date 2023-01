Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Melodi Grand øv. Var det virkelig, hvad det kunne blive til i år?

DR har netop løftet sløret for årets otte deltagere i 'Dansk Melodi Grand Prix', og sjældent har jeg set så profilløst et hold.

Jeg nævner i flæng Maia Maia, Nicklas Sonne, Reiley.

Var der slet ikke nogen kendte danske musikere, der gad være med i år?

De otte deltagere: Maia Maia: 'Beautiful Bullshit' Søren Torpegaard Lund: 'Lige her' Mariyah LeBerg: 'Human' Nicklas Sonne: 'Freedom' Frederik Leopold: 'Stuck On You' Eyjaa: 'I Was Gonna Marry Him' Reiley: 'Breaking My Heart' Micky Skeel: 'Glansbillede'

År efter år drømmer jeg naivt om en stor musikkonkurrence, hvor landets største popstjerner dyster om at repræsentere Danmark ved Eurovision.

Desværre er de etablerede navne bange for at stille op af frygt for at tabe ansigt, og derfor må man nøjes med et C-hold af tidligere talentshow-deltagere og halvglemte stjerner. Men i år er vi nærmest ude i et D-hold.

Al respekt til deltagere som Søren Torpegaard, Mariyah LeBerg og Frederik Leopold, der sikkert er dygtige, talentfulde sangere, men det er langtfra navne, der vækker genklang og giver familien Danmark lyst til at tænde for tv'et.

Vi har i forvejen 'X Factor' til de ukendte talenter, så lad os nu få et melodigrandprix med toppen af poppen.

Mariyah LeBerg stiller op med sangen 'Human'. Vis mere Mariyah LeBerg stiller op med sangen 'Human'.

Det virker også, som om DR i år bevidst er gået efter den yngre del af befolkningen.

Tidligere har der været noget både for de unge og gamle, men i år er gennemsnitsalderen hos deltagerne omkring de 25 med Micky Skeel på 34 som umiddelbar alderspræsident.

Der er jo nærmest tale om et udvidet børne-MGP, hvor deltagerne er mest kendt for at have lavet musik til DR Ultra og TikTok.

Min skuffelse går i første omgang udelukkende på navnene.

Hvad synes du om årets felt?

Jeg har endnu ikke hørt de otte sange, og der kan sagtens gemme sig et nyt stort pophit eller to.

Jeg ved som sagt også godt, at det er urealistisk at forvente, at store brede popkunstnere som Rasmus Seebach, Medina og Lukas Graham gider bruge tid på et melodigrandprix.

Men når vi de senere år har haft velkendte deltagere som Sys Bjerre, Mike Tramp og Fyr & Flamme med i feltet, så er det i år en sløj omgang, når førnævnte Mickey Skeel er det største trækplaster.

Kom nu DR! Kom nu danske musikere!

Det behøver hverken at være dårlig smag eller farligt for ens image at være med i det danske melodigrandprix.

Det er jo bare en enkelt aften – så lad os nu få et ægte danmarksmesterskab i popmusik.

'Dansk Melodi Grand Prix' afholdes 11. februar i Arena Næstved.