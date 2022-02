Jimmy Carr havde advaret seerne mod »forfærdelige ting«.

Men trods advarslen i begyndelsen af sit nye stand up-show, så står den 49-årige komiker og tv-vært alligevel med håret i postkassen efter showet 'His Dark Material' er kommet på Netflix.

Det skyldes hovedsageligt én joke, som kritiseres igen og igen.

»Når folk taler om holocaust, så taler de om tragedien og gruen ved seks millioner jødiske liv, der gik tabt i nazismens krigsmaskine. Men de nævner aldrig de tusinde sigøjnere, der blev slået ihjel af nazisterne. Ingen vil nogensinde snakke om det, fordi ingen vil nogensinde snakke om det positive,« lyder Jimmy Carrs kontroversielle spøg.

Joken har fået både seere, politikere og velgørenhedsorganisationer op i det røde felt.

Ikke mindst velgørenhedsorganisationen The Traveller Movement, der beskytter nomadefolk i Storbritannien.

Organisationen har nemlig startet en underskriftindsamling for at få joken – som de anser som »en hyldest til folkemord« – fjernet fra Netflix-showet.

»Vi anerkender, at comedy er subjektivt, men vores mening er, at når en punchline er uigenkendelig fra de oprigtige meninger hos fascister og nynazister, så er grænsen meget tydeligt krydset,« forklarer organisationen.

Hovedpersonen for shitstormen tager det dog med ophøjet ro.

»Jeg bliver taget af skærmen, det er den dårlige nyhed. Den gode nyhed er, at jeg går ud med et brag,« fortalte Jimmy Carr om situationen under sin seneste optræden med sit live stand up-show 'Terrible Funny' ifølge det britiske medie The Mirror.