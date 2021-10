For både influencer Mascha Vang og danser Thomas Evers Poulsen er det en stor ære, at de nu er videre til Knæk Cancer-særudgaven af 'Vild med dans'.

De har nemlig begge så sent som i år mistet kære til kræften.

»Personligt for mig, så har min familie været helt ekstremt hårdt ramt af kræft, og min veninde gik bort tidligere på året,« forklarer Mascha Vang til B.T., før hendes stemme knækker.

»Jeg vil så gerne danse på Det Kongelige Teater i en dans til hende, for hun var danser.«

Fitnessguruen Anne Bech blev 43 år. Hun var gennem sine to års kræftforløb meget åben og meget håbefuld omkring sin binyrekræft. Foto: Nikolai Linares Vis mere Fitnessguruen Anne Bech blev 43 år. Hun var gennem sine to års kræftforløb meget åben og meget håbefuld omkring sin binyrekræft. Foto: Nikolai Linares

Det er fitnessguruen Anne Bech, som Mascha Vang taler om.

Hendes veninde gennem mere end et årti, der gik bort i februar i en alder af blot 43 år efter to års kamp mod en sjælden kræftform i binyren.

Danskerne kendte Anne Bech som fast træningsekspert i 'Go' Morgen Danmark' og gennem hendes mange bøger.

Mascha Vang kendte hende som en tæt veninde, som hun fik et ubrydeligt bånd med, efter fitnessguruen var træner for hende i et radioprogram, de lavede sammen. Duoen udgav blandt andet bogen 'Kom i gang med Mascha Vang' sammen.

Mascha Vang var tilmed sammen med Anne Bech, dagen inden hun gik bort.

»Jeg vil for evigt være glad for det farvel. Jeg vil huske det og hende altid. Det betød virkelig, virkelig meget,« fortalte Mascha Vang dengang til B.T.

Derfor er det altså særligt fitnessguruen Anne Bech, som vil være i Mascha Vangs tanker til fredagens 'Vild med dans knækker cancer'-show.

»Dansen bliver tilegnet og dedikeret til hende,« forsikrer Thomas Evers Poulsen.

Thomas Evers Poulsen og Sæþór Kristínsson har været kærester siden december 2015. Foto: Nils Meilvang Vis mere Thomas Evers Poulsen og Sæþór Kristínsson har været kærester siden december 2015. Foto: Nils Meilvang

Han har også selv haft kræften tæt inde på livet.

Tilbage i januar mistede hans kæreste, 'Bagedyst'-deltageren SæÞór Kristínsson, og dennes fire søstre deres mor efter et langt sygdomsforløb med kræft.

»Jeg mistede min svigermor lige i starten af året, også alt, alt for ung, og at se den smerte, som det har givet hendes fem børn – hendes yngste var kun lige konfirmeret - så det er så vigtig en sag,«

Derfor er både Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen stolte af at kunne hjælpe med at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse på fredag.

Men det bliver ikke uden tårer.

»Det bliver helt sikkert en rigtig hård uge, fordi bare det, at vi hører sangen, så rammer det virkelig. Så vi håber på, at vi kan danse tårerne ud, så vi kan danse med respekt og ære derinde,« slutter Thomas Evers Poulsen.