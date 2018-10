Selvfølgelig skal ’Klovn’ også have et take på tidens bage-hysteri. Bare ærgerligt at Frank og Casper ikke turde lade Mette Blomsterberg gå linen helt ud.

Vi er ved at være nået til vejs ende i den syvende ’Klovn’-sæson, hvor det her i næstsidste afsnit bliver skåret ud i pap, at Mia og Frank lever et knastørt citronmåneparforhold.

Mia Lyhnes karakter er mentalt gjort til en pensionist – hun lyder faktisk mere og mere som svigermor-Pykker – og derfor giver det god mening, at hun også er begyndt at gå i tomgang i køkkenet, hvor hun kun kan finde ud af at bage citronmåner.

Hvorfor sidder jeg så lidt med en uforløst følelse her op til den forhåbentlig store finale i næste uge?

Afsnittet begynder i kage-darlingen Mette Blomsterbergs bageri.

Det er altid spændende, når Casper og Frank tager en populær karakter fra virkelighedens verden og propper dem ind i ’Klovn’-universet, men jeg savnede lidt, at hun gemte på en mørk side.

I første scene er hun bare høflig og sød overfor Frank og Mia, der er inde for at kigge på kager. Det er kun Frank, der ødelægger lidt af den gode stemning ved konstant at brokke sig over Mias evner i et køkken.

Da Frank til sidst i afsnittet forsøger at redde sit parforhold med en håbløs trekants-forespørgsel, er der heller ikke noget mærkeligt i, at Mette Blomsterberg smider ham ud af butikken, efter han har åndet hendes søn ind i hovedet.

Det havde været langt sjovere og klassisk ’Klovn’, hvis de havde givet Mette Blomsterberg en lidt farligere rolle. En, hvor hun selv satte noget på spil.

Afsnittets tema var som bekendt Frank og Mias jagt efter en tredje partner til soveværelset.

Frank bruger al sin energi på at streame tv-serier, og Mia går kun op kage-tv, så da Michael Carøe og konen nyforelsket afslører, at de har prøvet at have en trekant, må Frank og Mia jo også i gang.

Det er klassisk Frank, at han straks tænker, Carøe er blevet snydt, da han hører den tredje part var en mand, men da Casper senere fortæller Frank, hvor genialt det er at lade kvinden vælge først, er Frank selvfølgelig hurtig til at skifte mening.

En lille sjov detalje er, da Frank vil tjekke, om han har dårlig ånde ved at puste Casper ind i hovedet.

Her lignede det, at Casper Christensen kort røg ud af karakter, da han flækker sammen af grin og konstaterer, at 'det her venskab er ved at udvikle sig af syg karakter'.

Det er fedt, at de stadig fanger og bruger små ’ægte’ øjeblikke som det.

Det er sjovt, at Frank gennemløbende er så ond overfor Mia. For eksempel da de skriver trekants-reglerne ned, og Frank synes, det er vigtigt, at den tredje part slikker Mia mellem benene, »for ellers er hun knastør«.

Franks statusfald overfor både Mia og faderen til deres søn legekammerat, Jørgen, er også et af afsnittets højdepunkter.

Da Frank, Mia og deres trekants-partner har låst sig ude, og Jørgen viser sig at være låsesmed, har vi et klassisk ’Klovn’-øjeblik, hvor Frank nærmest bogstavelig talt bliver taget med bukserne nede.

Mere af det, tak.

Et halvsjovt afsnit, der forhåbentligt erstattes af et brag af en finale i næste uge.