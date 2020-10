»Jeg er altid klassens klovn, så når jeg så også ender med at være humørbomben, der fejler, så ender jeg med at være klassens klovn igen.«

Sådan lød det fra biologen Vicky Knudsen, da hun fredag aften forsøgte at rejse sig fra sidste uges præstation i 'Vild med dans'.

I sidste uge gik klappen nemlig totalt ned, og hun og hendes partner Martin Parnov Reichhardt var derfor bundskraberne, da fredagens afsnit løb over stablen.

Noget, hun har været meget ked af, og derfor var hun ekstra nervøs, da hun endnu engang skulle snøre sine dansesko.

»Man kunne ikke lade være med at frygte, at klappen gik ned igen, for jeg troede jo ikke, den ville gå ned sidst, men det gjorde den, så jeg var så glad og lettet bagefter,« siger hun.

Trods klappen ikke gik ned, så endte Vicky Knudsen alligevel i farezonen og måtte i omdans mod Lars Krogh Jeppesen og Malene Østergaard. Ikke engang dét kunne dog få biologen til panikke fredag aften.

»Det var faktisk mit mest rolige øjeblik i konkurrencen indtil videre, for jeg havde set den komme, så jeg kunne egentlig bare endelig slappe af og nyde det.«

Vicky Knudsen blev da også reddet af seerstemmerne, så der viste sig, at der ingenting var at frygte.

»Efter mit knæk i fredags er jeg simpelthen så overvældet over al den kærlighed, jeg har fået både fra folk, jeg kender, og folk, jeg ikke kender,« siger hun og fortsætter:

»Det har været så overvældende, at jeg bliver en smule rørstrømsk.«