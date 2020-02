»Det passer, hvad vi har hørt folk sige. Det er helt vildt, hvad der sker efter programmet.«

Sådan siger 23-årige Ronnie Olesen, dagen efter at have scoret en investering på 400.000 til sin virksomhed i DR-programmet 'Løvens hule'.

Som det kunne ses i programmet, valgte Coolshop-medejeren Jacob Risgaard som den eneste løve at investere penge i virksomheden Geekd, der specialiserer sig i salg af computere og gamingudstyr.

Ronnie Olesen fik dog mere end penge ud af programmet. For efter programmet væltede det ind med beskeder til den 23-årige iværksætter.

Jacob Risgaard (t.v.) valgte i torsdagen afsnit af 'Løvens hule' at investere 400.000 kroner i Ronnie Olesens virksomhed. Foto: Per Arnesen / DR Vis mere Jacob Risgaard (t.v.) valgte i torsdagen afsnit af 'Løvens hule' at investere 400.000 kroner i Ronnie Olesens virksomhed. Foto: Per Arnesen / DR

»Jeg kan ikke komme til bunds i min mail lige nu. Heller ikke min Facebook eller Linkedin. Det vælter ind med henvendelser, og jeg er ikke engang begyndt på ordrerne endnu,« siger Ronnie Olesen.

Der var ellers kalkuleret med en stigende interesse efter programmet torsdag aften.

Derfor havde Ronnie Olesen og de øvrige ejere af Geekd foretaget en række serveropgraderinger med løbende tests hele ugen, så de kunne undgå, at hjemmesiden ville bukke under for interessen.

»Vi testede serverne både mandag og onsdag, hvor vi var oppe at kunne køre 100.000 brugere på samme tid. Så jeg var ikke nervøs for, om vi skulle kunne klare det,« siger Ronnie Olesen og fortsætter:

»Alt det forberedelsesmæssige kørte bare, og der var ingen problemer,« fortæller Ronnie Olesen, der samtidig oplyser, at da presset var størst, oplevede hjemmesiden interesse fra 9.000 brugere på samme tid.

Iværksætteren fortæller også, hvordan forventningerne til året 2020 nu ser ud efter programmet.

»Vi havde sat et mål for 2020 på tre gange væksten i 2019, hvilket ville bringe os op på ni millioner kroner i omsætning,« siger Ronnie Olesen og fortsætter:

»Det tal skulle nu gerne blive højere, fordi vi skal have flere butikker end den ene i Ølgod. Vores markedsføring er også kørt mere op, efter at Jacob (Risgaard, red.) er kommet med. Så maskinen der kører Coolshop, hjælper nu også os.«

Foruden interessen for produkterne, har også stifteren bag Geekd, til sin egen overraskelse, oplevet en stigende interesse.

»Jeg havde ikke forventet, at der var så mange der ville kontakte mig på personlighedsdelen, og at folk ville være så interesseret i mig som person. Så det er bare ekstra overvældende,« siger iværksætteren.

I torsdagens afsnit af 'Løvens hule' fortalte Ronnie Olesen blandt andet om, hvordan han i en alder af 15 var vågnet op en dag og var blevet lam i begge ben på grund af en diskusprolaps i ryggen, og hvordan han nu kæmper for sikre sig for fremtiden, såfremt det skulle ske igen.

»Jeg har et mål om at være økonomisk uafhængig og ikke skulle være afhængig af det offentlige, hvis det skulle ske igen. Jeg kæmper for at undgå offentlige ydelser og førtidspension og for at undgå at være en byrde for samfundet,« fortalte Ronnie Olesen efterfølgende til B.T.

Løverne i femte sæson af 'Løvens hule'. Fra venstre: Christian Arnstedt, Jacob Risgaard, Mia Wagner, Jesper Buch og Jan Lehrmann. Foto: Per Arnesen / DR Vis mere Løverne i femte sæson af 'Løvens hule'. Fra venstre: Christian Arnstedt, Jacob Risgaard, Mia Wagner, Jesper Buch og Jan Lehrmann. Foto: Per Arnesen / DR

En historie, som blandt andet fik Jacob Risgaard til at investere i Geekd.

»Det danner ofte rigtig god karakter, når der er modstand i livet, og det må man jo sige, at der har været med hans historie om at være lam,« sagde Jacob Risgaard til B.T. om årsagen til sin investering i programmet.

'Løvens hule' er i gang med sin femte sæson. I denne sæson debuterer Jacob Risgaard og Christian Arnstedt som løver. Resten af løveflokken består af Mia Wagner, Jan Lehrmann og Jesper Buch.

Hver torsdag klokken 20 sendes der et nyt afsnit af 'Løvens hule' på DR1.