»Jeg tænkte, hvad fanden sker der for jer? Min næste tanke var ’åh nej, åh nej, åh nej.«

Ordene komme fra 'Den store bagedyst'-deltageren Marianne Hansen, der begik noget af en brøler i lørdagens afsnit.

Salt kan meget let forveksles med sukker - især når det går hurtigt. Der var heller ikke nogen tvivl om, at mængden af salt i Marianne Hansens smukke tærter overvældede dommernes smagsløg.

»De (dommerne, red.) plejer ikke at spytte det ud. Jeg tror aldrig, det er sket, at de har spyttet noget ud,« siger hun og griner højlydt.

»Jeg anede jo ikke ikke, at jeg havde lavet den fejl. Så jeg undrede mig over, hvorfor de ikke kunne lide det.«

Marianne Hansens remonce i tærterne havde fået 50 gram salt i stedet for 50 gram sukker. Derfor var de smukke mesterværker decideret uspiselige.

Fra et æstetisk synspunkt kaldte dommer Markus Grigo også tærterne for et sandt mesterværk, men smagsmæssigt var den altså helt gal.

»Det smagte jo fuldstændigt forfærdeligt. Det var helt på sin plads, at dommerne spyttede det ud. Men der var ingen tvivl om, at det var en fejl, og dommerne var heller ikke i tvivl.« siger hun.

Marianne Hansen fortæller, at hun tydeligt husker, hvordan hun tænkte for sig selv, at hun netop ikke skulle forveksle de to ting. På bøtterne stod der endda, hvad der var hvad.

Hun tilskriver fejlen situationen og det enorme pres. Brøleren kostede hende heldigvis ikke deltagelsen i programmet, men det fik et par tårer frem i situationen.

»Jeg kan godt grine af det i dag, og jeg kunne også gøre det kort tid efter;« siger hun og lægger vægt på en rørende gestus, der skete bagefter.

»Noget af det. der rørte mig mest, var de andre deltageres forståelse og kærlige ord og kram.«

Det ærgrer hende enormt meget, at det gik galt med mesterværket, fordi hun har bagt det mange gange for familien, venner og bekendte. Her ramte den plet hver gang.

Den første deltager, der blev sendt hjem af dommerne, var 49-årige Peter Nørholm fra Skærbæk.