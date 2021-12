Det liv, Pernille Nygaard levede som 20-årig, kan næsten ikke komme længere væk fra den tilværelse, hun lever i dag.

Dengang var hendes liv fyldt med rejser, fester og alkohol – og deltagelse i 'Paradise Hotel' og andre realityprogrammer, men nu er shot skiftet ud med skatteret.

I dag underviser hun kandidatstuderende i skatteret på Juridisk Institut på Aalborg Universitet, imens hun selv er ved at færdiggøre sin uddannelse som jurist. Derudover arbejder hun som forsvarsadvokat i København, og der er sket meget for nu 30-årige Pernille Nygaard fra Frederikshavn, siden hun var med i 'Paradise Hotel'.

»Dengang var jeg meget ung. Det er næsten ti år siden, så jeg er jo et helt andet sted i mit liv den dag i dag,« fortæller hun.

Med arbejde i København samt både studie og undervisningsjob i Aalborg er der fart på Pernille Nygaard, som nu bor i Aalborg.

Overgangen fra 'Paradise Hotel'-deltager til næsten færdiguddannet jurist kan virke lang, men for Pernille Nygaard har det været en glidende overgang.

»Jeg er nok bare blevet lidt mere seriøs. Det kom egentlig ret naturligt, at jeg havde lyst til at tage en uddannelse, for jeg kunne jo ikke leve af at lave reality resten af mit liv,« siger hun.

Interessen for samfundet og jura kom snigende i løbet af Pernille Nygaards tyvere, og inden længe er hun færdiguddannet.

»Jeg er færdig med min kandidat her til sommer, og jeg synes, at studietiden er gået så hurtigt! Jeg ville ønske, jeg havde mere studietid tilbage.«

Fortryder du din deltagelse i 'Paradise Hotel'?

»Nej, det gør jeg ikke. Jeg fik så mange gode oplevelser ud af det og noget personlig udvikling ved at prøve nogle nye ting i mit liv. Det var helt sikkert en god ting at gøre.«

For Pernille Nygaard er det vigtigt ikke at fortryde ting, og for hende er det vigtigt at stå ved sig selv og det, hun har lavet tidligere. Efter 'Paradise Hotel' har Pernille Nygaard også medvirket i 'Ex on the Beach' og ikke mindst 'Mig og min mor', men det er ikke noget, den kommende jurist ser som et problem fremover.

»Jeg har ikke lyst til at lægge reality bag mig. Jeg er jo stadigvæk en del af reality-verdenen, og det vil jeg altid være. Jeg kan slet ikke se noget tabu omkring reality,« fortæller hun.

Tanken om at medvirke i 'Paradise Hotel' virker dog ikke helt så tillokkende i dag, som det gjorde for knap ti år siden.

»Nu er jeg nok lige lovlig gammel til at deltage, og det passer bare ikke rigtigt ind med mit liv lige nu, hvor jeg både har studie og arbejde, men det var en helt vild sjov oplevelse dengang,« fortæller hun.

»Jeg har i hvert fald rigeligt at se til den dag i dag. Da jeg var med i 'Paradise Hotel', handlede det nok om, at jeg ikke havde så meget at gå op i. I dag prioriterer jeg nok lidt anderledes i mit liv.«

Én af prioriteterne er blandt andet at undervise på Aalborg Universitet, når studietiden er overstået næste sommer.

»Jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve, og derudover vil jeg gerne have muligheden for at blive lektor, når jeg er færdig med min uddannelse. Lige nu vil bare gerne holde alle muligheder åbne i forhold til min karriere,« fortæller Pernille Nygaard om fremtiden.

