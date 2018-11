Game of Thrones-stjernen, Kit Harrington, nægter at have været sin kone utro.

Det er til trods for, at den russiske model, Olga Vlaslova, påstår, at billeder af en sovende, nøgen mand dokumenterer stjernens affære med hende.

Over for E! News erklærer en repræsentant for Kit Harrington, at Olga Vlaslovas påstande er det pure opsind.

»Beskyldningerne i denne historie er fuldstændig falske. Han har aldrig været i Luxembourg, og han har aldrig mødt Olga Vlaslova,« lyder det.

Men ifølge Olga Vlaslova har hun delt seng med ‘Jon Snow,’ som han hedder i tv-succesen, adskillige gange i løbet af en måneds tid, efter skuespilleren i sommers blev gift med Rose Leslie, der også er kendt fra Game of Thrones som karakteren ‘Ygritte.’

Vlaslova skulle ifølge sin udlægning have mødt Harrington i Luxembourg, hvorefter affæren tog fart.

Som en form for bevisførelse har Olga Vlaslova delt billeder af en person, der til forveksling ligner Kit Harrington. Om det vitterlig er ham, der ligger nøgen på tværs af seng i et rum, der kunne ligne et hotelværelse, er der ingen bekræftelse af.

Kit Harington mødte Rose Leslie på ’Game of Thrones’-settet, hvor de to spillede tæt over for hinanden.

‘Jon Snow’ forelsker sig i historien i ‘Ygritte,’ der med sin hyppigt tilbagevendende sætning, ‘You know nothing, Jon Snow,’ har skrevet sig ind i populærkulturen idet at sætningen siden er gået viralt verden over.

Som så mange andre forhold i serien ender deres forhold dog på tragisk vis, da Ygritte bliver skudt og dræbt med en pil i sæson fire.

Parrets forhold i virkeligheden foregik længe bag kulisserne, efter de blev kærester i 2012. Først i 2016 stod parret frem og fortalte, at de nu var kærester.

De blev gift i juni, hvor en række Game of Thrones-stjerner deltog, herunder Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), John Bradley-West (Samwell Tarly), Liam Cunningham (Davos Seaworth), Gemma Whelan, (Yara Greyjoy).