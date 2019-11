»Hov, har jeg ikke set dig før i fjernsynet?«

Det spørgsmål bliver Kirsten Skaarup ofte stillet, når hun får bevæget sig væk fra gården i Føvling tæt ved Ribe og ind til byen.

For i 2018 mødte hun sin nuværende kæreste, Jørgen, i TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed'.

Efterfølgende er den 66-årige tidligere danmarksmester i linedance flyttet ind hos Jørgen på netop den gård, hvor parret mødte hinanden første gang.

66-årige Kirsten Skaarup blev landskendt, da hun deltog i 'Landmand søger kærlighed' i 2018. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen Vis mere 66-årige Kirsten Skaarup blev landskendt, da hun deltog i 'Landmand søger kærlighed' i 2018. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen

»Det går rigtig godt med Jørgen og jeg. Jeg flyttede ind hos ham 1. juli, og vi hygger os virkelig sammen. Jørgen er en skøn mand og meget nem at bo sammen med,« fortæller hun til B.T.

Og spørger man ind til, hvor lykkelig hun er i øjeblikket, falder svaret promte:

»Meget! På en skala fra 1 til 10, så er det 10 plus. Det eneste minus ved at være flyttet sammen med Jørgen er, at der er langt til mine børn og børnebørn, men sådan er det.«

I denne uge er Kirsten Skaarup aktuel i TV3-programmet 'Til middag hos', og torsdag aften er hun vært for sine tre gæster; Micki Cheng fra 'Den store bagedyst', realitystjernen Philip May og Rachel Ellebye fra 'Årgang 0'.

I den forbindelse fortæller Kirsten Skaarup, at hun aldrig havde turde drømme om, at hun en dag skulle sidde i et tv-program som kendt person.

Men netop det at være et kendt ansigt er faktisk noget, hun nyder, så længe det varer.

»Det er en dejlig fornemmelse at være blevet kendt. Der er så mange, der hilser på mig, når jeg er ude i byen. Jeg nyder, når folk kommer hen til mig og fortæller, at de synes, det var et godt program eller spørger, hvordan det går med Jørgen og jeg,« siger hun og tilføjer:

»Jeg kan huske første gang, da jeg gik inde i Randers og blev genkendt på gaden. Det var en smule underligt, må jeg indrømme. Jeg er jo en ældre dame.«

Fra venstre: Philip May, Rachel Ellebye, Kirsten Skaarup og Micki Cheng. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen Vis mere Fra venstre: Philip May, Rachel Ellebye, Kirsten Skaarup og Micki Cheng. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen

Men en status som dansk kendis i en sen alder har dog ikke fået hverken familie eller venner til at vende hende ryggen. Tværtimod.

»Familien og vores venner synes, at det er fedt, at gamle farmor her er blevet kendt på sine ældre dage,« griner hun.

Og Kirsten Skaarup kan faktisk slet ikke komme på noget dårligt at sige om tilværelsen som kendt, som i øvrigt ikke har ændret noget ved den person, hun var, inden hun deltog i 'Landmand søger kærlighed'.

»Jeg er stadig den samme Kirsten. Jeg er der stadigvæk for min familie og venner, og jeg er den samme person, som jeg var før. Jeg er ikke blevet fisefornem eller noget i den stil,« forklarer hun.

66-årige Kirsten Skaarup. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen Vis mere 66-årige Kirsten Skaarup. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen

I 'Til middag hos' åbner Kirsten Skaarup ligeledes op om en hård periode i sit liv, hvor hun røg ind i en skilsmisse, som medførte, at hun kun så sine to ældste børn hver 14. dag i en periode på ti år.

»Det var en frygtelig tid, men det fungerede simpelthen ikke med min eks-mand og jeg. Og det medførte desværre, at jeg mistede to af mine tre børns barndom med skole og hverdag,« fortæller hun, mens hun slår fast, at familiesituationen dog ikke er noget problem længere.

»Mit forhold til mine børn og børnebørn er rigtig, rigtig godt i dag. Jeg ser dem lige så tit, jeg vil,« afslutter hun.

'Til middag hos' vises mandag til torsdag på TV3 klokken 19.