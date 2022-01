Onsdag kunne kultfilmen 'Fight Club' tone frem på den kinesiske streamingtjeneste Tencent Video.

Men det var ikke i helt den samme udgave som originalen.

I den originale version af 'Fight Club' fra 1999 slutter filmen med, at den ukendte fortæller og hovedperson slår sit alterego ihjel, Tyler Durden, der er en anarkistisk terrorist. Det er dog for sent til at stoppe hans om at ruinere den moderne civilisation, og bomberne sprænger i de omkringliggende højhuse.

Men den kinesiske version ender ganske anderledes, og det er forfatteren til bogen, Chuck Palahniuk, faktisk tilfreds med.

»De har nærmest lavet slutningen af filmen én til én i forhold til det, jeg skrev i bogen. Kina har faktisk været tro mod bogen, hvorimod den amerikanske version er lidt længere væk fra, hvad jeg skrev i bogen,« siger Chuck Palahniuk i et interview med TMZ.

For i den kinesiske version ender filmen med, at der kommer en sort skærm frem, hvor der står, at politiet uden problemer fik anhodldt Tyler Durden, og de forhindrer bomberne i at sprænge.

Tyler Durden bliver herefter sendt på et sindssygehospital, hvor han bliver løsladt i 2012.

For i Kina er der en regel om, at kriminelle ikke må lykkes med deres forbrydelser på film.

Men det er ikke første gang, at Chuck Palahniuk oplever besvær med at få udbredt sin bog og sit budskab i bogen.

Chuck Palahniuks bog er nemlig forbudt i mange amerikanske fængsler og biblioteker.

Chuck Palahniuk er vant til censur. Mange udenlandske forlag har nemlig også censureret bogen.

»Mange af de udenlandske forlag har faktisk udgivet bogen i samme version, som filmen endte,« siger Chuck Palahniuk.