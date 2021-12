Efter at være blevet kimet ned af julekalender-entusiaster har TV 2 i år valgt at vise det hidtil hemmeligholdte 'afsnit 0' af 'Alletiders nisse'.

Det er dermed første gang, afsnittet bliver sendt, siden den populære Pyrus-julekalender blev vist første gang i 1995.

»Efter en række henvendelser fra flere entusiastiske seere, som spurgte til dette særlige afsnit, så har vi simpelthen været i arkivet og fundet det frem af gemmerne – til stor glæde for en masse Pyrus-fans. Det er skønt,« oplyser TV 2s planchef, Mette Ernst Gravesen, til B.T.

Afsnittet har aldrig været udgivet på hverken vhs eller dvd, og det er ikke blevet sendt på TV 2 de to gange, 'Alletiders nisse' blev genudsendt i 2006 og 2017.

Kandis, Gyldengrød og Pyrus. Foto: TV 2 Vis mere Kandis, Gyldengrød og Pyrus. Foto: TV 2

Men tirsdag 30. november blev det så endelig vist på TV 2 og lagt til streaming på TV 2 Play til ære for de mange Pyrus-entusiaster.

»Hvorfor det ikke har været vist i forbindelse med genudsendelserne før, kan jeg faktisk ikke sige, men det skyldes måske, at det er en slags genfortælling af 'Alletiders jul', som er den forrige Pyrus-kalender, og derfor har vi ikke tænkt det som en del af handlingen i 'Alletiders nisse',« fortæller Mette Ernst Gravesen.

Det såkaldte 'afsnit 0' varer lige godt en halv time og fungerer ganske rigtigt som en slags resume af forgængeren, så man er opdateret på Pyrus-universet 1. december.

Men det er også her, man får svar på alle de spørgsmål, man unægtelig vil sidde med på dagen.

Kendte du til det 'hemmelige' afsnit 0?

For eksempel har den gamle arkivnisse, spillet af Paul Hüttel, pludselig ændret navn til Gyldengrød, efter at han hed Guttenborg i den allerførste Pyrus-julekalender fra året før.

Angivelig skyldtes det egentlig, at virkelighedens Guttenborg-familie ikke ønskede, at deres beskyttede familienavn skulle bruges i en julekalender, men i det 'hemmelige' afsnit lyder forklaringen på det pludselige navneskift, at arkivnissen i mellemtiden er blevet forfremmet til nisse af højere rang og i den forbindelse har fået det flotte navn 'von Gyldengrød'.

Afsnittet fortæller desuden, hvorfor Pyrus ikke længere er kærester med den mystiske pige Freja, som han mødte i den første julekalender. Her viste det sig efterfølgende, at hun var selveste julens ånd. Og det er netop dette faktum – at en nisse og en ånd ikke kan forenes – Gyldengrød bruger som forklaring, da han i det glemte afsnit skal fortælle, hvorfor parret ikke længere er sammen.

»En dag møder du en sød lille nissepige, og så glemmer du alt om Freja,« fortæller Gyldengrød i afsnit 0 af 'Alletiders nisse', hvor Pyrus som bekendt ender med at møde nissepigen Kandis.

Hvorfor disse ting ikke kunne forklares i det første afsnit 1. december, melder historien ikke noget om.

'Alletiders nisse' blev sendt i 1995, og er siden blevet genudsendt i 2006, 2017 og altså igen i år. Den kan ses på TV 2 hver eftermiddag i december som supplement til den nyproducerede 'Kometernes jul' samt på TV 2 Play – hvor afsnit 0 også kan ses.