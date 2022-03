Danmark sætter altid sit præg på årets Oscar-fest i Hollywood, og i år er absolut ingen undtagelse.

Det er nemlig ikke kun Jonas Poher Rasmussens 'Flugt', der er nomineret til en gylden statuette. Instruktør Martin Strange Hansen og producent Kim Magnusson er også med i kampen for årets priser med den rørende kortfilm, 'On my mind'.

Og selvom d'herrer måske ikke er så kendte blandt befolkningen, så er de begge veteraner, når det kommer til Oscars. Strange Hansen vandt i 2002 med kortfilmen, 'Der er en yndig mand', og det er syvende gang, at Kim Magnusson har produceret en dansk, Oscar-nomineret film.

»Den største oplevelse er selvfølgelig at stå på scenen og få en Oscar,« siger Kim Magnusson til B.T. i Hollywood.

Martin Strange Hansen og Kim Magnusson i Samuel Goldwyn theatre i Beverly Hills forleden. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Martin Strange Hansen og Kim Magnusson i Samuel Goldwyn theatre i Beverly Hills forleden. Foto: CHRIS DELMAS

Han har vundet to Oscars for filmene 'Valgaften' og 'Helium', og i år har han produceret Strange Hansens film, der handler om at miste. Filmen er personlig, for Strange Hansen har prøvet noget af det hårdeste, man kan: At miste sit eget barn.

»Jeg havde en datter, som var født med en muskelsvindssygdom. De bliver ikke to år gamle, sagde man. Så vi havde en datter, hvor det første perspektiv var, at hun var handicappet, og det næste perspektiv var, at vi ikke fik lov til at beholde hende,« fortæller han.

Alle havde givet op på Martin Strange Hansens datter - men virkeligheden overgik fantasien.

»Undervejs da hun var ni måneder gammel, troede alle - også lægerne - at vi ville miste hende. Vi var inde og sige farvel til hende. Men mirakuløst vendte hun sig, smilede til os og kom tilbage. Så vi har allerede været derude, hvor man siger farvel, og så fik vi et helt år mere sammen. Det var magisk,« fortæller han.

Oplevelsen gav Strange Hansen en oplevelse af at mærke noget smukt midt i sorgen, og det er det, der er temaet i 'On my mind.'

»Så derfor er der også fornemmelsen for lys. Vi var taknemmlige for at have hende. Det er måske også det, der gør den lidt anderledes i forhold til andre film om sorg,« forklarer han.

Kim Magnusson har også prøvet af miste. Kort før hans mor døde af kræft, vandt han prisen for årets bedste kortfilm 'Helium' sammen med Anders Walter.

Sådan så det ud, da Kim Magnusson og Anders Walter vandt med 'Helium' i 2014. Foto: PAUL BUCK Vis mere Sådan så det ud, da Kim Magnusson og Anders Walter vandt med 'Helium' i 2014. Foto: PAUL BUCK

»Vi har begge to fortalt meget personlige historier. Det også derfor, at filmen her betyder noget for alle. Alle har jo mistet nogen,« siger Kim Magnusson, der sendte en hilsen til sin syge mor fra scenen til Oscars i 2014.

Magnusson har ikke mindre end syv Oscar-nomineringer bag sig. Det er således 22 år siden, han første gang oplevede suset i Hollywood.

»Den første med Anders Thomas Jensen, og vi var jo unge. Det var 1998. Anders Thomas var 26 år. Jeg var lidt ældre. Vi var helt grønne. Alt var nyt. Vi drønede jo bare hjem til Danmark og lavede film,« husker KIm Magnusson.

Men det var først, da han vandt for 'Helium' i 2014, at han prøvede kræfter med en stor, amerikansk produktion.

Her er vi helt tilbage i 1999, da instruktør Anders Thomas Jensen og Kim Magnusson indtog scenen i Hollywood. Foto: BLAKE SELL Vis mere Her er vi helt tilbage i 1999, da instruktør Anders Thomas Jensen og Kim Magnusson indtog scenen i Hollywood. Foto: BLAKE SELL

»Anden gang hvor jeg fik en med Anders Walter, der var det der, hvor jeg brugte det. Der lavede jeg en stor amerikansk spillefilm. Jeg brugte to et halvt år på at lave 'I kill giants'. Det var på grund af Oscaren,« mener Kim Magnusson.

