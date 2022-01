»Det første, han sagde, var, at hvis han hørte noget skidt om mig, så var jeg ude. Det skulle ikke hedde sig, at direktøren holdt hånden over sin søn.«

Sådan lyder det fra filmproduceren Kim Magnusson, når han fortæller om det job, han fik i produktionsselskabet, hvor hans far var direktør.

Når man tænker på nogle af de største navne i den danske filmbranche, vil de fleste nok nævne Trine Dyrholm, Thomas Vinterberg eller Mads Mikkelsen.

Men der er i den grad også grund til at nævne Kim Magnusson.

Han har nemlig været involveret i hele ti film, der er blevet nomineret til en Oscar.

Heraf er kortfilmene 'Valgaften' i 1999 og 'Helium' i 2014 gået hele vejen, så den 56-årige producer kunne tage en statuette med hjem til Danmark.

Igen i år er han blevet en del af opløbet med kortfilmene 'Stenofonen' og 'On My Mind'. Det betyder, at de er i et felt med 15 kortfilm, som skal barberes ned til de fem endeligt nominerede. Derudover viser Magnussons cv en imponerende række af nomineringer og triumfer ved andre prisuddelinger.

Men for at forstå Kim Magnussons succes skal vi et smut tilbage i tiden og tage et hurtigt kig på hans far, Tivi Magnusson. Tivi Magnusson som var direktør for produktionsselskabet Metronome Productions fra 1984 til 1988.

Tivi Magnusson vandt i 2010 en Oscar for bedste kortfilm med 'The New Tenants'. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Tivi Magnusson vandt i 2010 en Oscar for bedste kortfilm med 'The New Tenants'. Foto: LUCY NICHOLSON

Farens høje status i filmbranchen gav Kim Magnusson et forspring og en fod indenfor i filmbranchen.

»Det var lidt en hæmsko, at jeg havde det navn, jeg havde. For jeg kunne ikke vokse på samme måde, når min far var direktør. På den anden side hjalp han mig jo ind i branchen,« siger Kim Magnusson.

Kim og Tivi Magnusson grundlagde siden produktionsselskabet M&M Productions i 1995.

Herfra har Kim Magnusson været med til at producere et utal af kort- og spillefilm, hvor de mest kendte har været 'Blinkende lygter', 'De grønne slagtere' og 'Adams æbler'.

Men det er ikke disse film, der har fløjet Kim Magnusson til Los Angeles 17 gange for at være med i Oscar-overrækkelsen. Det er nemlig kortfilmskategorien, der har fået ham nomineret.

Anders Walter (tv.) og Kim Magnusson (th.), da de vandt en Oscar med kortfilmen 'Helium'. Foto: PAUL BUCK Vis mere Anders Walter (tv.) og Kim Magnusson (th.), da de vandt en Oscar med kortfilmen 'Helium'. Foto: PAUL BUCK

Den første nominering kom i hus i 1997, hvor han og instruktør Anders Thomas Jensen var nomineret med filmen 'Ernst og lyset'.

»Det var nok en af de mest fantastiske kortfilm, vi har lavet på mange måder. Den er så simpel og blev brugt igen og igen hos præsterne. Vi solgte tusindvis af eksemplarer til de danske kirker, for de brugte dem til konfirmationsforberedelse,« siger Kim Magnusson.

'Ernst og lyset' løb som bekendt ikke med statuetten, men det blev anledningen til en regelændring for kortfilmkategorien ved Oscars, der betød, at tv-pilotafsnit, som er blevet afvist af tv-stationerne, ikke kunne deltage i kortfilmsgenren.

Kortfilmskategorien har altså været Kim Magnussons gesjæft. Men hvad er forskellene egentlig på en kortfilm og en spillefilm – ud over det åbenlyse som længden på filmene.

»En kortfilm kan starte som et onenightstand, og så kan det være, at det fungerer, og I ender med at blive kærester. Det kan også bare stoppe efter den ene gang. Når man laver en spillefilm, laver man et barn sammen. Det er noget, man deler resten af livet,« siger Kim Magnusson.

»For selvom du ikke vil arbejde med instruktøren eller de kreative kræfter bagefter, så skal spillefilmen have så god en opvækst som muligt,« tilføjer Kim Magnusson.

Målet med at lave film har altid været, at de skulle være gode. Noget, som folk kunne snakke om, debattere eller lade sig inspirere af. Det er det også i dag, men i kortfilmsgenren er der et andet perspektiv med de instruktører eller skuespillere, som medvirker.

»Det, der driver mig, er talentudvikling. For det er det, som kortfilm kan være med til. De talenter, jeg synes godt om, vil jeg så gerne arbejde videre med,« siger han.

Tiden vil vise, om 'Stenofonen' og 'On My Mind' bliver blandt de nominerede. Kim Magnusson håber selv, at bare en af dem klarer den. Det får vi svar på 8. februar 2022.

Hvis bare en af filmene klarer skærene, kan han se frem til at få taget det obligatoriske fællesbillede med alle de andre Hollywood-stjerner.

En seance, som har skabt overskrifter om Kim Magnusson. En seance, der fik Hollywood-pressen til at stille ét spørgsmål.

»Hvem er den fyr?«

For ved uddelingen i 2014 endte han med at stå ved siden af Cate Blanchett, der havde problemer med sine stiletter.

Derfor lagde hun armen på Kims skuldre. Det fangede et kamera, og det fik Hollywood-pressen til at spekulere i, om der var et nyt Hollywood-par ved Oscaruddelingen.