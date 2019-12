For bare lidt over en måned siden blev hun mor. På så kort tid har hun bortset fra 1,5 kilo smidt alle graviditetskilo.

Helt præcist den 7. november 2019, blev Mathias Severingsen og Caroline Godrim forældre til en lille, sund og velskabt dreng. Allerede fem uger senere er Caroline stort set nede på sin normale vægt.

Den nybagte mor har allerede tabt 9 kilo, og dermed mangler hun kun at tabe 1,5 kilo, så er hun nede på den vægt, hun havde, inden hun blev gravid.

»Jeg har været aktiv og både redet og gået ture med barnevognen. Men jeg tror dog, de fleste er raslet af på grund af amningen, da det er virkelig hårdt for kroppen,« siger Caroline ærligt til Realityportalen.

Det er hverken den ene eller den anden skrappe kur, der er skyld i ‘Ex on the Beach’-babens vægttab.

Hun fortæller, at hun ikke har tænkt meget på, at hun skulle tabe sig, og at hun ikke har ændret sin kost. For eksempel har Caroline fået mad fra måltidskasser hver dag.

'Det er så dejligt endelig at kunne passe sit tøj igen! Dog er natbukser og sweatshirt nok det, jeg render rundt i det meste af tiden alligevel. Og det er sgu egentlig meget lækkert,' skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk