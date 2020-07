I sidste uge kom det frem i Jyllands-Posten, at en tidligere ansat kvindelig sygeplejerske på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital gennem flere år havde misbrugt sin position til at snage i 215 patientjournaler, der hovedsageligt tilhørte kendte danskere, herunder Fie Laursen.

Men nu står Kia Sødergreen, som vi kender fra Kanal 5-programmet ‘Kongerne’ også frem og fortæller, at det samme er sket for hende – dog ikke af den samme sygeplejerske, men af hele 27 andre sundhedspersoner, der uretmæssigt har kigget i hendes journaler.

»Jeg føler, det meget krænkende, og jeg bliver sur indeni, at folk kan finde på det! Det er mit privatliv, og ikke alle skal vide alt om mig. Desværre er der ikke tale om en person, men hele 27 personer, så sagen er lidt mere end bare lige til,« forklarer Kia til Realityportalen.

Mange psykiske udfordringer

Kia har været meget ærlig omkring den kamp, hun har gået igennem, siden hun i september 2017 fødte sønnen Marcus, som hun har med kæresten Walid, kendt som ‘Knaldperlen’ i ‘Kongerne’-programmerne, hvor parret mødte hinanden.

Fødslen af sønnen resulterede i en fødselsdepression og -psykose, som har fået Kia indlagt flere gange, og de psykiske problemer er noget, som hun stadig kæmper med. Kia har også fået stillet en diagnose, som hun dog holder hemmelig, men som blandt andet kostede hende kørekortet. Af de grunde bor Kia i dag på et psykiatrisk bosted på Sjælland, hvilket hun har gjort det sidste halvandet år.

Herunder kan du se et billede af Kia, Walid og sønnen Marcus til hans barnedåb i 2018.

Anmeldt til politiet

Da Kia ikke er tilknyttet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, har hun altså ikke fået besked per e-boks om, at hun skulle være del af den sag. I stedet gav sagen anledning til, at Kia selv undersøgte sine journaler, som hun dermed opdagede var blevet misbrugt.

»Jeg opdagede det selv, men jeg har politianmeldt dem alle sammen nu, så politiet har sagen nu og er i fuld gang. Jeg tjekker løbende, om der er flere, som kigger i min journal. Det skal bare stoppes det her,« fortæller Kia.

Hun fortæller, at hun kan se, at de 27 personer har foretaget uretmæssige opslag i hendes journal, fordi de ikke er tilknyttet det psykiatriske bosted, som behandler hende.

»Jeg kan se, hvem der har tilgået min journal. Der står navnet på personen, personens arbejdsplads og uddannelse, samt datoen for, hvornår de kigger i journalen. Så jeg kan se, at alle der har kigget det sidste år, som ikke er fra mit bosted, de har kigget ulovligt, da jeg ikke har dem som behandler. Jeg kan ikke sige så meget mere, fordi jeg må ikke fortæller hvem og hvor for politiet. Men for eksempel er der nogle fra en afdeling for døve, der har kigget i min journal,« forklarer Kia.

Misbrug af oplysningerne

I modsætning til sagerne fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor man umiddelbart ikke antog, at den skyldige sygeplejerske havde brugt oplysningerne, hun uretmæssig tiltuskede sig, til noget, så ved Kia, at hendes fortrolige sunhedsdata er blevet misbrugt og offentliggjort.

»Der er en person, som har udgivet mig på Facebook. Han fortæller ned i mindste detalje, hvordan jeg har det, hvad jeg gør, hvad jeg får af medicin, min diagnose og ting mellem mig og Marcus. Alle de ting er kun noget, man ved, hvis man er fagperson og har læst i min journal, eller nogen har brudt deres tavshedspligt. Jeg har ikke sagt noget til nogen overhovedet. Jeg bliver hidsig og ked af det,« raser Kia i et Instagramopslag.

Her fortæller Kia også, at manden er fundet af politiet og bliver stillet for en domstol.

Herunder kan du se Kias opslag, hvor hun raser over, at hendes journaler er blevet misbrugt.

Vis dette opslag på Instagram Jeg så vred inden i og fatter ikke de gør det! Det så krænkende og piv ulovligt Vidste i, at man kan gå ind på sin journal på www.minsundhedsplatform.dk. Og se hvem der kigger i din journal.. ?? Jeg har nu i medierne læst at flere har oplevet, at fremmede fag personer kigger i deres journal. Jeg kan nu fortælle, at jeg har det senest 1 år haft 27 forskellige fagfolk som har tilgået min journal og læst i den. Nogle gange har den samme fag person tilgået min journal op til 32 gange... fagfolk jeg aldrig eller ikke mere har tilknytning til. Det skal stoppes og derfor fortæller jeg, at sagen er politi anmeldt.. Der udover har jeg en anden sag meldt os hos politiet.. Det piv ulovligt og føler det krænkende og ik nok i det, er der en person som har udgivet mig på facebook. Han fortæller ned i mindste detalje hvordan jeg har det, hva jeg gør, hva jeg får af medicin, min diagnose og ting mellem mig og Marcus. Alle de ting er kun noget man ved, hvis man er fag person og har læst i min journal eller nogle har brudt sin tavhedspligt! jeg har ikke sagt noget til nogle overhoved... Jeg bliver hidsig og ked af det! Det skal bare stoppes! Ham med facebook er fundet og bliver stilt for retten nu! #brydtabuet #politi #anmeldelse #journal #tilgår #ulovligt #fagpersoner #mitprivatliv #krænkende #kedafdet Et opslag delt af Kia Sødergreen️️️️️️️️ (@kia.sodergreen) den 30. Jul, 2020 kl. 8.01 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk