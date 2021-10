Den tidligere realitydeltager Kia Sødergreen er blevet udskrevet fra den lukkede psykiatriske afdeling, som hun de seneste ni måneder har været indlagt på.

»De sagde, de ikke rigtig kunne gøre mere for mig. Vi har fundet en medicin, der virker, og jeg kan selv mærke, at det går godt, og at jeg er velmedicineret nu. Jeg tænkte også selv, at det var på tide at komme ud,« fortæller Kia Sødergreen til B.T.

Hun blev tvangsindlagt i starten af marts, fordi hun under en psykose havde opført sig voldeligt over for sig selv og personalet på det bosted, hun boede på.

Men nu er hun blevet udskrevet fra indlæggelsen – og denne gang er det til hendes egen lejlighed i København.

»Jeg har ikke opholdt mig og sovet i lejligheden i fire år, fordi jeg blev indlagt, efter jeg fødte Marcus, og derefter røg jeg på bosted. Så det er lidt skræmmende at skulle være her helt alene, især når det bliver mørkt,« indrømmer Kia Sødergreen.

Efter sin indlæggelse i marts udkom Kia Sødergreens bog 'Bag facaden', hvor hun for første gang åbnede op om, at hun lider af diagnosen paranoid skizofreni, som betyder, at hun hører stemmer og ser mennesker, der ikke er der.

Selvom diagnosen i dag er ændret til retardering, så er stemmerne og hallucinationerne der endnu.

Derfor er det skræmmende for Kia Sødergreen nu at skulle være alene i sin lejlighed, som hun er ved at få de sidste af sine ting på plads i.

Walid og Kia mødte hinanden i realityprogrammet 'Kongerne' og fik sønnen Marcus sammen, som her netop er blevet døbt. I dag er parret ikke længere sammen. Foto: Janus Nielsen Vis mere Walid og Kia mødte hinanden i realityprogrammet 'Kongerne' og fik sønnen Marcus sammen, som her netop er blevet døbt. I dag er parret ikke længere sammen. Foto: Janus Nielsen

Hun forsøgte sig tilmed med at sove hjemme under sin indlæggelse, hvor det dog ikke lykkedes. Men som 31-årig har hun heller ikke lyst til at flytte hjem til sine forældre, der ligeledes bor i København.

»Det er svært, men jeg blev nødt til at gøre det på et eller andet tidspunkt. Og det skal gå, for jeg har ikke noget valg. Jeg er glad for, at jeg er sluppet ud, men jeg skal selvfølgelig lige ind i kampen. Det er hårdt, men en glæde,« fortæller Kia Sødergreen.

Nu afventer hun så den første nat alene i sin københavnske lejlighed.

Senere venter en retssag i kølvandet på den voldsepisode på bostedet, der fik hende indlagt.

»Jeg er blevet sigtet af politiet, så jeg venter på, at jeg skal i retten. Jeg har fået lavet den mentalundersøgelse, de ville have inden retten for flere måneder siden. Men der er åbenbart op til et halvt års ventetid på at komme i retten. Men jeg forventer at få noget at vide inden for to måneder, og så er det så dommeren, der skal afgøre, om jeg får en behandlingsdom eller slipper,« forklarer Kia Sødergreen.

Da episoden skete under en psykose og ikke var forsætlig, behøver Kia ikke at være under opsyn, mens hun afventer rettens dom, fortæller hun.

Endnu længere udsigter er der dog til, at hun kan få mere samvær med sin fireårige søn, Marcus, der bor med sin far, den tidligere realitydeltager Walid 'Knaldperlen' Bechara, i Nordjylland.

»Jeg har intet forhold til ham overhovedet, jeg ser ham en gang hvert halve år. Men mig og 'Walle' har en aftale om, at når Marcus skal begynde i skole om to år, bliver det på den københavnske privatskole, jeg selv gik på. Så jeg håber, 'Walle' overholder den aftale,« forklarer Kia Sødergreen.