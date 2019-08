På det seneste er det svært at fange et billede af Kia uden solbriller, og det er der en god grund til.

De seneste år har været alt andet end nemme for Kia ’Sugar’ Sødergreen fra ’Kongerne’. Siden hun og kæresten Walid ’Knaldperlen’ Bechera blev forældre til sønnen Marcus tilbage i 2017, har hun været indlagt og udskrevet fra psykiatrisk afdeling adskillige gange som følge af en fødselsdepression og fødselspsykose, som hun blev ramt af efter fødslen.

Der har været både op- og nedture for Kia, som senest afslørede, at hun havde forsøgt at tage sit eget liv, og det endte med at få store konsekvenser for hende. På Instagram har reality-baben mange følgere, som nysgerrigt følger med og stiller spørgsmål. Flere af disse har undret sig over en ting, som Kia nu forsøger at svare på.

– Hvorfor har jeg altid solbriller på på mine billeder? Det spørgsmål får jeg flere gange om dagen. Grunden til det er såmænd bare, at jeg har det bedst med dem på. Det en form for tryghed. Jeg føler mig beskyttet bag brillerne! Jeg har dem altid på i øjeblikket også under samvær med Marcus og min familie. Jeg føler det utrygt, at folk kan se mig i øjne, og det jeg kan se. Så solbrillerne beskytter mig nærmest. Mere kan jeg ikke sige om det, forklarer Kia i en ny update på Instagram.

Se billedet herunder, hvor man også kan se Kias forklaring og folks reaktioner på det. For noget tid siden lavede hun en spørgerunde på sin Instagram-profil, hvor folk kunne spørge om alt mellem himmel og jord, og så ville hun forsøge at forklare i nogle opslag lidt efter lidt. Men her er altså svaret på en af de mest hyppige spørgsmål, Kia får.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.