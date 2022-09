Lyt til artiklen

Som i alle andre sæsoner af 'Gift ved første blik' går det bedre for nogle par end andre. Men ifølge flere debattører kan det skyldes, at eksperterne slet ikke har styr på det, de skal hjælpe deltagerne med.

I opslag på sociale medier skriver Politikens Lucia Odoom, at hun er overrasket over eksperternes manglende evner.

'Eksperterne i Gvfb har overgået sig selv i inkompetent matchmaking. Er så fascineret af hvordan de gaslighter deltagerne til at holde op med at »være så usikre« når de grædende ringer og tilstår at de ikke er tiltrukket af tvangsægtefælden. Ak ak ak.'

Opslaget henviser til afsnittet af dette års sæson, hvor Patrick og Olivia sidder sammen, og Olivia taler med eksperterne om, at hun ikke er fysisk tiltrukket af sin nye ægtemand og derfor ikke er sikker på, at forholdet fungerer.

Det tager eksperten Nina Reventlow dog ikke for gode varer. Hun fortæller Olivia, at forskellene hun oplever slet ikke betyder, at de ikke skal være sammen, og at det vil være ærgerligt, hvis hun opgiver, fordi hun så netop bliver bekræftet i, at alt ved Patrick er galt.

Ifølge debattøren er der her tale om 'gaslighting', der bedst beskrives som psykisk vold gennem manipulation.

Det er stærk manipulation af din virkelighedssans i en sådan grad, at du ender med at tro på det, den anden siger, selvom det står i modsætning til det, du selv tror på.

Kritikken går på, at deltagerne lader til ikke få deres følelser respekteret. Foto: DR Vis mere Kritikken går på, at deltagerne lader til ikke få deres følelser respekteret. Foto: DR

DR journalist Sanne Cigale kritiserer også programmet på Instagram.

'Hvornår udviklede Gift ved første blik sig fra et datingkoncept til et horrorformat. 'Eksperterne' har tilsyneladende blindfolded matchet deltagerne og udsætter dem efterfølgende for klicheer og gaslighting. Jeg føler, nogen må stille de der eksperter til ansvar så der ikke igen sidder et par og dør langsomt over en wienerschnitzel.'

B.T. har kontaktet Sanne Cigale for en uddybning af hendes kritik, men hun er ikke vendt retur på vores henvendelse.

Fra DRs side takker man for kritikken, da det vidner om, at folk er interesseret i programmet.

'Hvert år er der mange meninger om og holdninger til 'Gift ved første blik' og formatets deltagere og eksperter. Og det vidner jo om en passioneret interesse for eksperimentet, som vi sætter stor pris på,' skriver Anna Askov, der er redaktør for programmet, i en mail til B.T.

Har man fra produktionens side gjort en større indsats i år for at 'holde' på parrene?

'I forhold til vores interesse i de medvirkendes deltagelse i eksperimentet, er det klart, at vi opfordrer dem til at forblive i det eksperiment, som de fra starten har ønsket at være en del af. Gennem eksperimentet rådgiver og støtter eksperter vores deltagere i projektet. Både i deres ønske om at finde kærligheden, men også på at blive klogere på dem selv i en relation.'

Hun mener ikke, at kritikken om 'gaslighting' har noget på sig.

'Men jeg vil gerne slå fast, at vi og produktionen på ingen måde har til hensigt at 'gaslighte' deltagerne og presse dem til at blive i noget, som de ikke ønsker. Og at der hverken i år eller tidligere har været tiltag fra produktion og eksperter, som skal forsøge at holde på de medvirkende.'

Yderligere kan Anna Askov fortælle, at man står bag eksperterne, der bruges i programmet.

'Vi kan stå 100 procent inde for eksperterne, og vi har ingen overvejelser om, at de skal skiftes ud. Vi stoler på dem, deres faglig og de råd, de giver deltagerne i eksperimentet.'