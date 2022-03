Ruslands invasion af Ukraine fylder forståeligt i mediebilledet for tiden.

Men det bliver dækket på en helt anden måde end konflikter i Mellemøsten og Afrika, mener den amerikanske komiker Trevor Noah.

»Der er en meget interessant ting, jeg har lært. Og det er: Mange mennesker på tv forventede ikke, at en krig som denne her kan ske i, lad os sige, visse nabolag,« lyder det fra satireværten.

Han udfolder sin kritik i sit satiriske talkshow 'The Daily Show', hvor han ved at samle flere mediers dækning af konflikten i Ukraine påviser, at det åbenbart virker særligt chokerende på flere reportere, at det er et »europæisk« og »civiliseret« land, der angribes og ikke et »udviklingsland«.

»Det her er velstående, middelklasse mennesker. Det er ikke mennesker, der prøver at komme væk fra områder i Nordafrika. De ligner enhver anden europæisk familie, du kunne bo ved siden af,« lyder et af de mange eksempler, som dette fra tv-værten Peter Dobbie på tv-stationen Al Jazeera.

Alle de klip, Trevor Noah viser i det nye afsnit af 'The Daily Show', kommer tilmed udelukkende fra weekendens dækning af konflikten i Ukraine.

»Jeg blev chokeret over at se, hvor mange reportere – rundt omkring i verden i øvrigt – der synes at tro, at det er en større tragedie, når hvide mennesker er nødt til at flygte fra deres lande. Fordi, går jeg ud fra, hvad? De mørke var bygget til det?« raser Trevor Noah.

Trevoh Noah, der selv kommer fra Sydafrika, giver derfor sine seere en kort historielektion.

»Åh, hvor ville jeg ønske, vi kunne glemme racismen. I forstår godt, at indtil for ikke længe siden, så var det at udkæmpe sindssyge kampe Europas ting? Det var hele Europas ting. Det er hele den europæiske historie,« minder tv-værten om.