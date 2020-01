OBS: Der er spoilere om serien 'Don't F*** With Cats' i denne artikel.

Den canadiske morder Luka Magnotta handlede ikke alene. En ukendt gerningsmand er stadig på fri for. Sådan lyder den skræmmende melding fra morderens mor, Anna Yourkin.

Den horrible sag om 2012-drabet på Jun Lin, som blev filmet og lagt på internettet, diskuteres igen verden over, efter det er blevet behandlet i Netflix-dokumentaren 'Don't F*** With Cats'.

Her interviewes Anna Yourkin flere gange, og hun holder fast i, at hendes søn blev tvunget til at udføre de skrækkelige forbrydelser, der også omfatter adskillige drab på katte, af en person ved navn Manny.

Luka Magnotta blev anholdt i 2012 og fløjet til Canada, hvor han senere blev idømt livstid med mulighed for prøveløsladelse efter 25 år. Han har nu afsonet fem år af dommen.

I dokumentaren fremstår hun med sine påstande som en stakkels mor i total fornægtelse, men én ting giver vand på hendes mølle. På en af kattedrabs-videoerne er det øjensynligt ikke Luka Magnotta selv, som filmer, idet man på et tidspunkt kan se tre hænder i skærmbilledet.

Anna Yourkin siger til TMZ, at hånden i videoen tilhører den mystiske Manny, som hendes søn skal have mødt, da han arbejdede som mandlig escort.

I dokumentaren skildres det, hvordan Luka Magnotta var besat af filmen 'Basic Instinct', og her er der en vigtig figur, der hed Manny. Derfor afvises ideen i dokumentaren som tankespind fra morderens side, og politiet har da heller aldrig kunnet bekræfte, at der skulle være medsammensvorne bag de kriminelle handlinger.

Anna Yourkin mener ifølge TMZ, at politiet ignorerer vigtige beviser, og at hun har sendt dem bevismateriale, som de har syltet.