I Hollywood kører turisterne rundt i busser, i Nyborg nøjes de ofte med at gå, når de er på jagt efter stjernernes bolig.

TV 2 genudsender i år 'Juleønsket' fra 2015, hvilket betyder, at der endnu en gang er ekstra liv i gaden hos Marianne Thulstrup Veise, der sammen med sin mand bor i det hus, som hovedpersonen Julie og resten af familien fra julekalenderen bor i.

»Det er først lige begyndt. Folk er jo nysgerrige, og når de går ture i weekenden, så går de meget langsomt forbi vores hus. Nogen stopper også op og tager billeder. Så kan vi høre, de står udenfor og snakker og peger. For fem år siden fortsatte det helt frem til sommeren, og det var alt fra børnefamilier til gymnasiepiger,« fortæller Marianne Thulstrup Veise, der har boet i den røde murmestervilla i snart 30 år.

Visit Nyborg er ikke blege for at udnytte, at deres by danner kulisse for årets julekalender, og har på deres hjemmeside lavet en guide til, hvordan man finder blandt andet familiens hus, skolen og færgegrillen.

Olivia Hillingsø som pigen Julie i TV 2's julekalender 'Juleønsket'. Foto: TV2 Vis mere Olivia Hillingsø som pigen Julie i TV 2's julekalender 'Juleønsket'. Foto: TV2

Selv om de fleste altså kan finde Marianne Thulstrup Veises adresse med en enkelt googlesøgning, opfører folk sig heldigvis pænt, fortæller hun, og der er endnu ingen, der for eksempel har villet indenfor.

»Vi har kun haft sjovt ud af det. Jeg har nogle børnebørn. For fem år siden var den ene otte år, og hun syntes, at det var mega sejt, at mormors hus var i fjernsynet, og vi fik hendes klasse forbi til saft og boller. I år har jeg et barnebarn på syv år, men hendes klasse kan vi jo desværre ikke invitere i år. Hun var forbi i søndags, og der sad hun ude på trappen og kiggede ud på bilerne, der kørte langsomt forbi. 'De tror, du er Julie', sagde jeg til hende.«

Da TV 2 som forberedelse til julekalenderen kørte rundt i Nyborg for at lede efter det perfekte hus, faldt de over Marianne Thulstrup Veises, som de mente lignede et, der kunne ligge overalt i Danmark. Derudover havde huset en stor garage, som de også filmede i, og for nemhedens skyld brugte de så også genboens hus til karakteren Willis familie.

»Hele gaden var involveret og blev bedt om at sætte julelys op i marts. De kom med en stor tourbus med skuespillere og en masse lysfolk, og så filmede de intenst i to døgn, hvor vejen blev lukket af,« husker Marianne Thulstrup Veise i dag tilbage.

Marianne Thulstrup Veises barnebarn på trappen foran huset. Foto: Privatfoto Vis mere Marianne Thulstrup Veises barnebarn på trappen foran huset. Foto: Privatfoto

TV 2 skulle kun bruge husets facade – resten klarede de i et studie – så under optagelserne kunne Marianne Thulstrup Veise og hendes familie vente indenfor. Engang imellem blev de bedt om at tænde og slukke for lyset i forskellige rum, men ellers var der ikke nogen forstyrrelser.

»Vi fik nogle flasker og en gavekurv for det. Vi synes jo bare, det var sjovt – især mine børnebørn. Og jeg tænker da, at den dag, vi sælger huset, så skal der nok lige vedhæftes en cd med 'Juleønsket'.«

Som nævnt kan man altså ud over julekalenderbørnenes hus også finde flere af stederne fra 'Juleønsket' i Nyborg.

Færgegrillen, som englen Rafi bor i, er en kulisse og findes ikke i virkeligheden, men i Nyborg har man bygget en kopi og sat den op på et af byens torve.

De tre børnestjerner fra 'Juleønsket'. Foto: TV2 Vis mere De tre børnestjerner fra 'Juleønsket'. Foto: TV2

Færgegrillen skulle have ligget ved det gamle færgeleje til Storebæltsforbindelsen, så der kan man jo tage ud og kigge ved Knudshoved, hvis man vil have naturoplevelsen med.

Derudover hedder børnenes skole i virkeligheden Birkhovedskolen, og den ligger tæt på Nyborg Station, hvor man blandt andet kan besøge legepladsen, som står, præcis som den ser ud i julekalenderen.

Og generelt kan man tage på den helt store julekalendertur i Nyborg, hvor man ifølge Visit Nyborg de senere år også har optaget DR-julekalenderen 'Den anden verden' på Nyborg Slot og et par scener fra TV 2's populære 'Tinkas juleeventyr'.