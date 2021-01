»Jeg siger nej nu. Der er tit folk, der siger: pas nu på dig selv, Jacob. Men når folk ringer, ved de jo ikke, om de er nummer 100, eller om de kun er nummer to, der ringer. Så jeg har bare erkendt, at den eneste, der kan passe på sig selv, er jo en selv.«

Sådan siger Coolshop-medejer Jacob Risgaard i et interview med Børsen.

For to siden lærte han på den hårde måde, at tempoet var blevet for højt, og at han var nødt til at lægge sit liv om. Han fik stress og måtte erkende, at livet skulle leves på en anderledes måde.

Jacob Risgaard er blevet et kendt ansigt i Danmark siden sin medvirken som investor i Løvens Hule på DR1.

Årets fem løver. Foto: Per Arnesen Vis mere Årets fem løver. Foto: Per Arnesen

I dag vil han hellere sige nej til et foredrag, hvor han skal bruge hele dagen på farten, end han vil gå glip af tiden sammen med sin kæreste og deres to tvillingedøtre.

For 15 år siden gik han ind i firmaet Coolshop, der blandt andet sælger legetøj, gamingudstyr og boligtilbehør på nettet.

Siden er firmaet vokset massivt og har ifølge Jacob Risgaard i dag cirka 750 medarbejdere på hovedkontoret i Aalborg samt et lager på 10.000 kvm i Herning. Virksomheden havde sidste år et overskud på 27 mio. kroner efter skat.

En stor del af pengene skyder firmaet nu i nye forretningsområder og andre selskaber.

Både i DR-programmet og hos Coolshop er hans selvlærte mantra, at alt skal være 'vildere'.

Men i 2018 gik det op for ham, at det også kan blive for vildt.

Han fortæller til Børsen, at kroppen sagde fra, og at han ikke selv vidste, at han var ramt af stess, før kroppen gjorde det tydeligt for ham.

Jacob Risgaard har ikke lyst til at gå i detaljer med den episode, der fik ham til at ændre sin hverdag.

Jacob Risgaard siger, at det er en frygtelig situation, nordjyske virksomhedsejere står i lige nu. Vis mere Jacob Risgaard siger, at det er en frygtelig situation, nordjyske virksomhedsejere står i lige nu.

Men episoden var alvorlig nok til at lære ham, at man som leder skal være klar til at give slip.

Derfor fokuserer han nu på det, han synes er sjovest at lave og får andre til at lave det, der er mindre sjovt.

Sidste forår trådte han mere i baggrunden i Coolshop efter flere år som frontfigur og ansvarlig for marketing.

I stedet vil Jacob Risgaard fremover fokusere mere på opkøb og Coolshops velgørenhedsfond, Coolunite.

Jacob Riisgaard er desuden ved at bygge et feriehus i Málaga, så han kan holde mere fri sammen med familien og arbejde, til han bliver gammel.