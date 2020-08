Synes du, det er svært at se forskel på Sebastian og Andreas Jessen? Så er du ikke alene.

I flere år oplevede de to skuespillerbrødre at blive genkendt for den samme film – også selv om kun én af dem havde spillet med i den.

Sebastian og Andreas Jessen er jævnaldrende – henholdsvis 34 og 31 år – og har stemmer, der lyder meget ens, og så har de igennem årene til tider oplevet, at folk ikke har kunnet finde ud af, hvem der var hvem.

Blandt andet havde de begge en periode i deres yngre år, hvor de blev genkendt fra filmen 'Rich Kids', selv om det kun var storebror Sebastian, der stod på rollelisten.

Sebastian Jessen i 'Alfa'. Foto: Emilia Staugaard/TV 2 Vis mere Sebastian Jessen i 'Alfa'. Foto: Emilia Staugaard/TV 2

»I en periode var det nærmest det, jeg var mest kendt for. Det var først, da jeg selv kom ud af skuespillerskolen og lavede noget, som blev set af mange, at det stoppede,« fortæller Andreas Jessen.

»Vi lyder jo meget ens og laver begge to stemmer til tegnefilm. Der har vi da været inde og reparere på hinandens projekt, hvis der lige manglede noget, og den anden alligevel var i studiet. Så har de også kunnet spare lidt penge der,« tilføjer Sebastian Jessen med et grin.

Andreas Jessen mindes med et smil en episode for mange år siden, hvor han var på Roskilde Festival med sine venner.

De lavede sjov med hans 'kendisstatus' og drillede ham med, at det kun var hans bror, der blev genkendt.

Andreas Jessen i 'Alfa'. Foto: Emilia Staugaard/TV 2 Vis mere Andreas Jessen i 'Alfa'. Foto: Emilia Staugaard/TV 2

»Jeg var sådan set ligeglad, men så står vi i en bar ude på pladsen, hvor der kommer tre piger hen og vil have et billede. De er helt oppe at køre, men på vej væk råber de så 'tusind tak, Sebastian'. Så havde min vennegruppe pludselig noget på mig, og her 10 år efter hører jeg stadig for det,« fortæller han med et grin.

Selv om de igennem årene har prøvet at være til casting på de samme roller – blandt andet TV 2-serien ‘Mercur’, som Andreas spillede med i – har det arbejdsmæssigt aldrig været nogen hindring for dem, at de minder om hinanden, fortæller de.

Sebastian har i nyere tid blandt andet haft hovedrollen i 'Mens vi lever', mens Andreas sidste år spillede med i 'Valhalla'.

Lige nu er de begge aktuelle i TV 2's nye store krimiserie 'Alfa', hvor de for første gang spiller over for hinanden i de bærende roller som brødreparret Jakob og Adam, der ender på hver sin side af loven.

Og til de, der stadig er i tvivl: Storebror Sebastian spiller i serien storebroderen Jakob, der er politimand, mens lillebror Andreas spiller lillebroderen Adam, der er en børsmægler på vej ind i en kriminel løbebane.

Første afsnit af 'Alfa' havde premiere på TV 2 Zulu og TV 2 Play 16. august.