TV 2 har meldt en nyhed ud, men man er i tvivl om, hvorvidt den vil vække glæde. Faktisk forbereder man sig på det modsatte.

Folkene bag den nye udgave af 'Lykkehjulet' har nemlig valgt en ny melodi, som skal tage pladsen for det ikoniske stykke musik, som de fleste danskere sikkert forbinder med programmet.

Det skriver tv-stationen.

»Der er formentlig ikke en eneste dansker, der bliver glad for nyheden om den nye melodi,« lyder det fra redaktøren for programmet Mads Volck, som fortsætter:

»Nogle vil endda blive decideret rasende, det er jeg ikke i tvivl om.«

Han mener dog, at det er nødvendigt at forny tv-programmet, som havde sin begyndelse tilbage i 1988.

Ellers vil man risikere, at seerne føler, det er ikke vedkommende. At det ikke er fulgt med tiden.

Derfor har man bedt to musikere om at komme med deres bud på en melodi, der skal forbindes med 'Lykkehjulet'.

Og det er ikke helt ukendte personer, som har lavet melodien. Det er nemlig de to musikere Anders Bønløkke og Anders Stig Gehrt-Bendixen, som mange sikkert vil forbinde med popbandet Alphabeat.

Ligesom redaktørener de to også godt klar over, at det kan blive en blandt modtagelse, deres bidrag til programmet får.

Faktisk siger Anders Bønlække, at de 'ikke forventer klapsalver. Alligevel opfordrer han til, at man lige hører melodien nogle gange, inden man dømmer den.