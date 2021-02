Kender du Anna Lin?

Hun skal nemlig være den nye vært på det populære program 'Kender du typen?'.

Tidligere har Lin været vært på programmet 'Ultra Nyt', men nu skal hun altså udfylde pladsen for den tidligere vært Mads Steffensen.

Den nye vært er spændt på de nye udfordringer.

»Det er så vildt at få lov til blive vært på et af mine egne yndlingsprogrammer, der har fulgt mig gennem hele livet. Det er nogle store sko, jeg skal udfylde, så det bliver med stor ydmyghed, at jeg skal invitere seerne med ind i kendte danskeres hjem.«

Lin kommer dog til at være i kyndige hænder, da det stadig er de to eksperter Anne Glad og Flemming Møldrup, som skal gætte, hvilke kendte danskere, der bor i hjemmene, de besøger.

»Og jeg glæder mig så meget til at grine med Anne og Flemming og komme til selv at lære en masse om danskernes livsstil,« lyder det fra Anna Lin i en pressemeddelelse fra DR.

Også de to ekspert er glade for nyheden.

»Anna Lin er et dejligt frisk pust, som jeg tror vil komme med en masse god energi til programmet. Og så er hun virkelig nysgerrig på livsstil og tendenser,« siger Anne Glad.

Og der er også begejstring fra Møldrups side:

»Er det rigtigt?! Det glæder jeg mig til,« lyder det fra ham, som er kendt for at stille netop det spørgsmål i rigtig mange situationer.

DRs populære program har været en del i vælten sidste år.

Der blev programmet nemlig forkortet, hvilket der var mange seere, der var utilfredse med.

'Absolutte ynglingsprogram. Men den nye version er for kort, stram, uden plads til de gode og morsomme refleksioner og perspektiver – håber tidligere version returnerer,' lød det eksempelvis i kommentarsporet på Facebook.

Og vedkommende var langt fra den eneste, som var utilfreds med, at programmet var kortet ned fra 43 til 28 minutter.

Daværende vært Mads Steffensen, som var kendt for at lave pjat med især Flemming Møldrup, kommenterede på de utilfredse reaktioner på sociale medier.

'Ingen orker Møldrup i en time. Ingen,' lød det kækt fra 'Kender du typen?'-værten.

I slutningen af sidste år afslørede Mads Steffensen, at han ville forlade DR. Han laver i dag en podcast for Podimo, som hedder 'Mads og A-holdet'. Derfor har man altså nu fundet en ny vært til det populære program.