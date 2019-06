Ubeskyttet sex med fem til seks kvinder om ugen førte til en række uønskede graviditeter for Lamar Odom.

Der har været skrevet meget om Lamar Odom og Khloé Kardashian, siden parret i 2009 blev gift. Efter et turbulent ægteskab gik de fra hinanden fire år senere.

Skilsmissen gik endeligt igennem i 2016, efter Lamar Odom året inden var blevet fundet livløs på et bordel efter en overdosis, der var tæt på at koste ham livet.

Nu taler den tidligere NBA-stjerne, der under forholdet til Khloé medvirkede i en lang række episoder af familiens realityserie, ‘Keeping Up With the Kardashians’, selv ud omkring ægteskabet og en masse andre episoder fra sit liv. Det sker i bogen ‘Darkness to Light’, der netop er udkommet.

– Jeg havde sex med fem eller seks kvinder om ugen, men mine dæmoner plagede mig den ene nat, jeg gik alene hjem. Jeg havde brug for kvinder til at få afløb … til at flygte, skriver han ifølge Daily Mail i bogen.

– Men det var ikke uden problemer. Det meste af det sex, jeg havde, var ubeskyttet, og jeg har betalt for mange aborter i løbet af årene, fortsætter han ærligt i bogen.

I bogen fortæller Lamar Odom, at han var tro mod Khloé Kardashian i parrets første år sammen, men som tiden skred frem, ændrede det sig. Han fortæller også om en episode, hvor han truede ekskonen på livet. Det kan du læse om lige her.

