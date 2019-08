I år er det 20 år siden, at der var premiere på den første film i det banebrydende 'The Matrix'-univers, og det benyttede Warner Bros. Pictures tirsdag til at smide lidt af en nyhed ud til trilogiens mange fans:

Til næste år starter indspilningerne af den fjerde film i rækken.

Både hovedpersonen Keanu Reeves, som spillede Neo, og Carrie-Anne Moss, som spillede Trinity, er bekræftet til at genoptage deres roller. Til gengæld skal man ud og finde en ny Morpheus, da Laurence Fishburne ikke vender tilbage til rollen, skriver Variety.

Den originale trilogi blev skrevet og instrueret af Wachowski-søstrene (dengang Wachowski-brødrene), men det er kun den ene, Lana Wachowski, som skriver og instruerer 'The Matrix 4', som endnu ikke har en endelig titel.

»Vi kunne ikke være gladere for at genoptage 'The Matrix' med Lana. Lana er en sand visionær - en ualmindelig og original, kreativ filmskaber - og vi er begejstrede for at hun skriver, instruerer og producerer dette nye kapitel i 'The Matrix'-universet,« siger bestyrelsesformanden for Warner Bros. Picture Group, Toby Emmerich, ifølge Variety.

Der er endnu ikke afsløret noget om handlingen i den kommende film. I orginalerne følger man computereksperten Neo, der til sin rædsel opdager, at hele vores verden er et computerprogram, og må tage kampen op mod den frygtede 'Agent Smith' for at redde menneskeheden.

»Mange af de ideer, som Lily (Wachowski, Red.) og jeg udforskede for 20 år siden om vores virkelighed, er endnu mere relevante nu. Jeg er meget glad for at have disse karakterer tilbage i mit liv og taknemmelig for at arbejde sammen med mine utroligt dygtige venner,« udtaler Lana Wachowski ifølge Variety.

Nyheden om 'The Matrix 4' kommer som en overraskelse for alle, men ifølge Variety har Warner Bros' forsøgt at få det til at ske i det skjulte i årevis. Ifølge magasinet er filmselskabet yderst tilfreds med manuskriptet, som 'skaber spændt forventning'.