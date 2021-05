Det kan godt være, at 'Venner' officielt sluttede i 2004, men tv-serien er blevet genudsendt gang på gang på gang, og det er der altså mange penge i.

Den populære komedieserie kørte i hele ti år og er atter en gang aktuel i form af den længe ventede 'Friends: The Reunion'-udsendelse, som torsdag udkommer på HBO.

Og derfor er det oplagt at kigge lidt på de svimlende beløb, der er dalet ind på de seks stjerners bankkonti i løbet af årene.

Ifølge MarketPlace tjente de seks hovedrolleindehavere, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc og David Schwimmer, 22.500 dollar per afsnit i seriens første par sæsoner.

De seks hovedrolleindehavere i 'Venner' har i den grad tjent kassen på den populære serie. Foto: HO

Det svarer i dagens valutakurs til intet mindre end 138.000 danske kroner, hvilket altså løber op i en del penge, når man tænker på, at der er 24 afsnit i hver af de to første sæsoner.

Det er dog ingenting i forhold til, hvad 'Venner'-stjernerne begyndte at tjene fra sæson tre, da serien virkelig tog fart.

Her fik de nemlig alle en lønstigning, således at de tjente omkring 100.000 dollar – 611.000 kroner – per afsnit.

Da serien nåede til sæson ni, havde de alle løbende forhandlet sig op til en løn på en million dollar – 6,1 millioner kroner – per afsnit, hvilket dengang var det højeste beløb nogensinde for en serie, hvor hvert afsnit varede 30 minutter.

De seks venner ses her, da de i 2002 vandt en 'Emmy' for den populære serie. Foto: LEE CELANO

Selvom serien sluttede for 17 år siden, er indtjeningen dog ikke stoppet for de seks venner.

De fik nemlig omkring sæson syv skrevet ind i deres kontrakter, at de har ret til to procent af det overskud, som Warner Bros, der står bag serien, tjener.

Og det tal har lydt på helt op mod 6,1 milliarder kroner om året, hvilket betyder, at vennerne hver især – siden serien sluttede – har tjent 122 millioner kroner i gennemsnit om året blot på genudsendelser.

Derudover arbejder de seks hovedpersoner bestemt ikke gratis i den nye 'Reunion'-udsendelse.

Fem ud af de seks 'Venner'-stjerner på den rød løber i 2002. Foto: DOUG KANTER

Tværtimod.

Ifølge Variety tjener skuespillerne mindst 2,5 millioner dollar – 15 millioner kroner – for at medvirke i det timelange afsnit, der altså kan ses fra torsdag på HBO.