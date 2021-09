Man kan altid bruge et godt råd. Eller kan man?

Kathrine Kelså Harders er nået dertil, hvor hun frabeder sig alle råd – uanset hvor velmente de er.

»Jeg har fået flere 100 beskeder med gode råd. Men de hjælper mig ikke. Jeg vil gerne svare alle, men rådene er modsatrettede, og jeg aner ikke, hvilket ben jeg skal stå på,« siger hun.

Kathrine Kelså Harders blev landskendt, da hun i femte sæson af 'Gift ved første blik' sagde ja til at gifte sig med Michael Kelså Harders. Til februar skal parret være forældre for første gang.

De glæder sig, men lige nu er graviditeten hårdt arbejde for Kathrine. Så hårdt, at hun bliver nødt til at bede om arbejdsro.

Hun er fire måneder henne, men stadig så plaget af kvalme, at hun har været tvunget til at sygemelde sig fra jobbet som folkeskolelærer på Mølleskolen i Ry.

»Jeg kaster stadig op hver dag, sover 10-12 timer i døgnet og kan kun være i gang en halv time ad gangen, før jeg har brug for at sidde ned, fordi jeg er svimmel og utilpas,« siger hun, der er hun sendt hjem i en måned.

Både den voldsomme kvalme og selve graviditeten har fået hendes følgere på de sociale medier til at stå på hovedet i kassen med husråd.

Én mener, hun skal spise Sunlolly Is. En anden sværger til mandler. En tredje anbefaler, at hun går med særlige kvalmestillende armbånd, mens en fjerde er sikker på, at et halvt glas mælk, inden hun står op om morgenen, vil hjælpe.

»Jeg er laktoseintolerant, så det skal jeg nok ikke prøve... Men jeg har prøvet alt det, min krop vil lade mig prøve,« forsikrer hun.

»Lige nu har jeg det så dårligt – jeg er både sårbar og hormonel – at rådene presser mig, og jeg har mindre overskud til at håndtere dem.«

Kathrine Kelså Harders har fået råd om alt fra produkter, hun skal købe, til vaskeanvisninger, hun skal følge, og hvilken størrelse tøj hendes baby skal bruge:

Én følger har anbefalet parret at købe babytøj i størrelse 50, for det kan være, at deres baby bliver 'lille bitte'. En anden fødte selv en søn, der passede tøj i størrelse 62, så dén størrelse vil hun anbefale, mens en tredje mener, at parret skal vente med indkøb, til deres barn er født, og så overlade indkøbene til bedsteforældrene.

For den kommende mor har mængden og detaljegraden af de gode råd 'været meget overvældende'.

»Jeg har ikke før fået så mange råd på én gang. Var det råd om at købe sko, ville jeg godt kunne håndtere dem, men Michael og jeg skal lige finde fodfæste i vores kommende rolle.«

»Vi skal nok finde ud af det, det er jo langt ude i fremtiden – jeg skal først føde til februar.«

Kathrine og Michael Kelså Harders lod ikke bare seerne være tæt på, da de blev gift og – senere – forelskede sig i hinanden.

De er gode til at dele ud af deres liv på de sociale medier og har ladet deres følgere kigge med, både når de er på ferie, bager kager og da de i foråret købte og istandsatte deres nye hus i Odder.

Derfor var det også helt naturligt, at Kathrine Kelså Harders delte nyheden om graviditeten med sine 11.500 følgere. Men nu har hun i en Instagram-story bedt sine følgere om at holde igen med gode råd om, hvordan hun skal håndtere både graviditet og utilpashed.

'Jeg har taget mod til mig i en uge for at få det sagt.'

»Jeg er lidt konfliktsky, så at trække hårde grænser er ikke noget, jeg praktiserer. Det er svært for mig at sige 'nej tak' til folk, der kommer med gode intentioner,« siger hun og kommer med et bud på, hvorfor følgernes velmente råd presser hende mere, end godt er – lige nu:

Når man følger én på de sociale medier, kan man godt komme til at føle, at man er venner. Som en følger skrev til hende: 'Du kender ikke mig, selvom jeg føler, jeg kender dig.'

Kathrine Kelså Harders går ikke i hi for evigt.

»Flere har skrevet, at det er dejligt at kunne følge med, og jeg har stadig lyst til at dele ud. Jeg er meget glad for alle mulige andre kommentarer, det er bare rådene, jeg har svært ved at navigere i,« siger hun og lover:

»Vi kommer til at bede om råd igen, både fra familie, venner og jordemorder, men også på Instagram, for der er rigtig megen velvilje, viden og erfaring at hente.«