'Stranger Things' udgav i sidste uge sin fjerde sæson på Netflix.

Det har kunnet mærkes – ikke mindst hos sangerinden Kate Bush. Hun hitter nemlig verden over og er ikke mindst for første gang kommet på den britiske top 10-liste på grund af serien – med sit 37 år gamle nummer 'Running Up That Hill'.

Sangen er nemlig ikke bare med i, men har også en vigtig betydning for handlingen i den nye sæson.

I den anledning har den 63-årige musiker givet ganske sjælden lyd fra sig.

På sin hjemmeside takker Kate Bush nemlig den »fantastiske, gribende nye serie« og alle dem, der har været med til at få sangen tilbage på hitlisterne – og helt op på en ny personlig rekord med en ottendeplads på US Top 10-listen.

»Sangen har fået et helt nyt liv på grund af de unge fans, der elsker serien – jeg elsker den også!« skriver hun i udtalelsen.

»Det er alt sammen meget spændende!«

'Stranger Things' – som Kate Bush blandt mange andre altså er fan af – har udgivet første halvdel af fjerde sæson, mens den næste halvdel udkommer fredag 1. juli.

Max Mayfield spilles af Sadie Sink. I 'Stranger Things' sæson fire afsløres det i første afsnit, af det 37 år gamle Kate Bush-hit 'Running Up That Hill' er karakterens yndlingssang, så vennerne trøster hende med nummeret, der i fjerde afsnit ender med at redde hendes liv. Foto: Netflix / PR Vis mere Max Mayfield spilles af Sadie Sink. I 'Stranger Things' sæson fire afsløres det i første afsnit, af det 37 år gamle Kate Bush-hit 'Running Up That Hill' er karakterens yndlingssang, så vennerne trøster hende med nummeret, der i fjerde afsnit ender med at redde hendes liv. Foto: Netflix / PR

SPOILER-ALERT:

I sci fi-serien om en gruppe overnaturlige teenagere bliver det afsløret, at karakteren Max Mayfields yndlingssang er netop Kate Bush-hittet 'Running Up That Hill' fra 1985.

Senere kommer sangen tilmed ganske uventet til at redde den unge Max Mayfields liv.