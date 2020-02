En tur i Jan Lehrmanns sommerhus, et boblebad, en ramme øl og nogle flasker vin. Og så var aftalen i hus.

For to uger siden blev den fusion, som herrerne bag Citatplakat og investorerne aftalte i torsdagens afsnit af 'Løvens Hule', underskrevet.

Fremover skal Kasper Laursen og Oliver Christopher Hansen arbejde sammen med de to jævnaldrende fra virksomheden Dialægt om at pryde vægge.

Og selvom Dialægt-herrerne, der selv deltog i sidste sæson af 'Løvens Hule', ifølge Kasper Laursen var skeptiske til at starte med, er processen frem til de endelige underskrifter gået godt:

»Da vi først mødtes, kunne de se, at vi var nogle fine gutter. Det var ikke noget med at måle pik. Det var ren forretning, og der var god kemi.«

Og med det udgangspunkt kunne løverne Jesper Buch og Jan Lehrmanns drøm om en fusion snart blive til virkelighed.

De to løver bragte med det samme muligheden på banen, da Kasper Laursen og Oliver Christopher stod foran dem.

»Ville tanken om at fusionere være sindssyg?« spurgte Jesper Buch. Løven sagde sågar, at fusionen ville fuldende hans liv. Men vejen til investering skulle ikke blive uden bump.

Både Jesper Buch og Jan Lehrmann - måske mest førstnævnte - var fyr og flamme, da de blev præsenteret for Citatplakat. Foto: Per Arnesen/DR Vis mere Både Jesper Buch og Jan Lehrmann - måske mest førstnævnte - var fyr og flamme, da de blev præsenteret for Citatplakat. Foto: Per Arnesen/DR

Bump kaldet Jacob Risgaard og Mia Wagner, der besluttede at byde tilsvarende beløb for en tilsvarende andel i Citatplakat: 800.000 kroner for 20 procent.

Spørgsmålet var da, om Citatplakat-herrerne kunne se sig selv i en fusion med den virksomhed, de i programmet kaldte 'en direkte konkurrent'.

Det kunne de som bekendt, og efter at have presset Jesper Buch og Jan Lehrmann en smule lød aftalen: 1,2 millioner kroner for 20 procent samt en fusion med Dialægt, som selvsamme løver havde investeret i året forinden.

Med aftalen i hus var det bare at komme i gang. Efter møder, skype-samtaler og et messe-besøg er Citatplakat og Dialægt blevet ét.

»Det er gået rigtig godt. Det tager tid at slå sammen, og der er masser af ting, der skal gåes igennem. Og så skal virksomhederne vejes mod hinanden, så det er fair for alle,« siger han og fortsætter:

»Vi var heldige, at virksomhederne lignede hinanden, så det gled rimelig smertefrit.«

Dermed er de tidligere plakat-konkurrenter nu klar til at fortsætte i forenet front:

»Vi har fået fordelt rollerne godt, og vi har aftalt, at vi stoler på hinanden og løfter opgaverne til punkt og prikke efter bedste evne,« siger Kasper Laursen.

De to Dialægt-herrer imponerede løverne i programmets sidste sæson. Foto: Per Arnesen/DR Vis mere De to Dialægt-herrer imponerede løverne i programmets sidste sæson. Foto: Per Arnesen/DR

Og på dagen, hvor resten af Danmark har kunnet bevidne den måske længste forhandling i 'Løvens hules' historie, er Kasper Laursen og Oliver Christopher Hansen klar.

Ja, faktisk er Citatplakat-herrerne så klar, at det første, man møder på deres hjemmeside, er et stor banner med telefonnumre og omtale af aftenens afsnit af 'Løvens hule'.

Kasper Laursen fortæller, at webshoppens telefontid er blevet udvidet, ligesom it-afdelingen hele dagen har arbejdet på højtryk for at få alt til at spille.

»Vi regner selvfølgelig med at blive væltet ligesom alle andre, der har været med,« lyder det selvsikkert fra iværksætteren.