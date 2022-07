Lyt til artiklen

Der var ikke et øje tørt, da den sidste rose fra Kasper Skak fandt vej til Helena Witt.

Ved 'Bachelor's afslutning stod det helt klart, at det var den 25-årige studerende, der havde vundet Kaspers hjerte.

Da kameraerne slukkede betød det da heller ikke, at romantikken mellem de to gik i stå.

»Jamen vi er kærester,« lyder det storsmilende fra både Helena og Kasper, der blev ved med at se hinanden efter deres kærlighedsrejse i Caribien.

Til B.T. deler parret, at det da også stadig går rigtig godt mellem dem. Selvom det ikke var helt nemt, da de kom hjem fra programmet.

»Der har jo været denne her afstand, hvor jeg har boet i Aarhus og Kasper har været på Amager, men vi aftalte meget tidligt, at der max måtte gå 14 dage mellem, at vi sås, og det holdt vi også,« fortæller Helena.

Heller ikke når samværet mellem de to turtelduer skulle stå, var det heller ikke så lige til, som for andre par.

På grund af programmet har Kasper og Helena nemlig ikke kunnet begå sig sammen i offentligheden, hvorfor det altså ikke er blevet til et væld af romantiske, aktive dates, som de ellers var vant til fra 'Bachelor', men i stedet en masse tid sammen i privaten.

»Det har da været lidt hårdt, når vi skulle ses, at vi kun kunne være i en lille lejlighed fx. Men man lærer at få det bedste ud af det, og jeg synes, vi har været gode til det,« fortæller Helena.

End ikke optagelserne til opfølgningsprogrammet, 'Efter den sidste rose', kunne de følges til. Her hoppede parret på hver deres S-tog, så de bedst muligt undgik at afsløre programmets afslutning.

Ifølge den unge studerende var det Kasper, der først foreslog, at de skulle være kærester.

»Men der var jeg ikke helt klar. Han havde jo haft længere tid til at beslutte, at jeg var den rigtige, hvor jeg jo egentlig først rigtig kunne tro på det, da jeg får den sidste rose,« fortæller hun.

Det endte derfor også med at være Helena, der spurgte Kasper, om de nu skulle være kærester.

»Så tog jeg lige teten og sagde til ham, om vi ikke skulle være kærester, og det ville han jo heldigvis gerne,« siger hun med et grin.

Efter at alt er blevet afsløret i programmet, kan de to da også fortælle, at Helena Witt snart bytter Aarhus ud med en adresse på Amager sammen med Kasper.

»Jeg er kommet ind på mit studie i København, som jeg starter på i september, så jeg er flyttet ind inden der,« fortæller hun glad.

Lige så glad er Kasper, der i den grad ser frem til at få sin udkårne hjem på matriklen.

»Det glæder jeg mig til, men det var da ikke bare med det samme, at vi blev enige om det. Vi skulle lige snakke det igennem og afstemme, hvordan og hvorledes,« fortæller han og tilføjer:

»Nu er vi så småt i gang med planlægning, så Helena kan få en masse indflydelse på indretningen, så det ikke bliver mit, men vores hjem fremadrettet. Det er vigtigt for mig.«

Parret har da også allerede tilbragt tid sammen med hinandens familier og venner, og nu ser de frem til at kunne være sammen offentligt i stedet for at skjule det.