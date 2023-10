Fredag aften er Karsten Ree og Janni Ree mødt op til 'Vild med dans'.

Særligt Karsten Ree er dog et sjældnere syn på den røde løber, efter han har fået konstateret demens. Men heldigvis har han det godt.

»Det lever jeg med. Jeg har det der vaskulær demens, og det er sådan en, der kommer langsomt snigende. Og så ved man bare ikke, hvor meget det accelererer, om det tager ti år at blive bims, det kan man ikke rigtigt sige,« forklarer Karsten Ree til den fremmødte presse.

Hvordan påvirker det dig i det daglige?

»Det kommer jo langsomt. Før jeg fik det her problem for et par måneder siden, der havde jeg været til undersøgelse for, om det var rigtigt, hvad Janni sagde, at der var visse ting, jeg glemte,« siger Karsten Ree.

»Jeg har i hvert fald set den komme længe,« tilføjer Janni Ree.

»Alt det gamle kan jeg huske, og det jeg lige har hørt navnet på, det kniber lidt en gang i mellem,« siger Karsten Ree.

»Og så er du begyndt at ryste meget,« tilføjer Janni igen.

»Ahh, så er det heller ikke værre! Det er ikke Parkinson,« indvender Karsten Ree og giver en lille, humoristisk opsang til sin kone.

I forhold til Karsten Rees mange virksomheder, så har han også stadig fastholdt nogle procenter og lidt medbestemmelse, selvom han har videregivet ansvaret.

Kan du godt lade være med selv at skulle have en finger med?

»Jeg har valgt for et stykke tid siden at læne mig tilbage og lade den næste generation køre det med en ny administrerende direktør. Jeg er der bare for informationens skyld, og så kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at blande mig,« slutter Karsten Ree med et smil.