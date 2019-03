Seerne kan glæde sig til et gensyn med Karsten Ree i femte sæson af 'Forsidefruer'.

Der er ingen tvivl om, at Karsten Ree har været en stor del af de tre første sæsoner af ‘Forsidefruer’. I den seneste sæson af programmet havde Karsten Ree dog besluttet sig for, at han ikke ønskede at være en del af programmet, og det var der en særlig årsag til.

»Karsten er ikke med, og det er han ikke, fordi Sarah Louise er med. Han nægtede at deltage. Han vil ikke sættes i forbindelse med hende,« fortalte Janni i forbindelse med sæson fire til Realityportalen.dk.

Karsten fortalte selv, at han synes, Sarah Louise var et forfærdeligt menneske, og at han synes, hendes opførsel i programmet var gået ud over Janni og hans forhold.

»Hun er fandeme for speciel og tarvelig. Hun er decideret tarvelig på mere end én måde: både menneskeligt, men også hendes opførsel over for omverdenen. Det er gået ud over mig, hver gang der har været noget. Ikke alene har jeg lagt navn til, men også hus og hjem, og det har skabt noget uvenskab og ballade mellem Janni og mig,« forklarede han.

Når sæson fem har premiere i aften på TV3, er Sarah Louise dog ikke længere en del af programmet, og det betyder derfor, at seerne får lov at få et gensyn med Karsten:

»Karsten ville ikke være med, mens Sarah Louise var der. Det lagde han ikke skjul på. Men nu er hun jo ikke med, så derfor er han nu tilbage. Han går all in, og man skal glæde sig til at se en masse til ham. Han synes jo, at det var fantastisk til Afrika-turen i programmet for eksempel,« fortæller Janni til Realityportalen.dk.

»Det er altid underholdende med Karsten i programmet, man ved aldrig, hvad han finder på. Han siger selv, han ikke er en del af 'Forsidefruer', men han er et godt sidekick. Jeg tror godt, at folk kan lide hans humor og hans umiddelbarhed. Der er intet filter, sådan tror jeg lidt, at det bliver, jo ældre man bliver. Tit tænker jeg bare: 'Det sagde du bare ikke'. Men jo, det gjorde han. Han er ligeglad,« griner Janni.

Se 'Forsidefruer' i aften klokken 21 på TV3 og Viaplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk