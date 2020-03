Der er optræk til drama i torsdagens afsnit af 'Forsidefruer'.

Holdet er fortsat i Paris, og på en bro beslutter Janni Ree, Tina Lund og Gunnvør Dalsgaard at efterlade et symbol på deres kærlighed til hinanden: En lille hængelås med de tre kvinders navne på.

En sød gestus, der dog hurtigt bliver genstand for verbal tumult, da Karina von d'Ahé og Amalie Szigethy ankommer til broen. Her når Tina Lund lige at fortælle om hængelåsen, før Karina von d'Ahé udbryder:

»Det var ikke særlig inkluderende.«

Herefter er de tre kvinder, hvis navne står på låsen, hurtige til at sige, at de to andre naturligvis gerne må være med.

»Lige da jeg ser, at de har lavet en hængelås, hængt den fast og gjort et eller andet uden Amalie og mig, tænker jeg: 'Nå. nå, nå. Vi er jo afsted som en gruppe',« siger Karina von d'Ahé om situationen.

Hun giver da heller ikke meget for, at de andre siger, at de ikke troede, at hun og Amalie Szigethy ville være med.

»Vi havde jo på ingen måde givet udtryk for, at vi ikke ville være med. Vi havde jo slet ikke snakket om, at vi skulle lave en hængelås«

»Vi får den jo reddet på fire sekunder. Vi er jo heldigvis ikke en børnehave, vel?«

Amalie Szigethy lader i programmet ikke til at tage farcen så tungt. Hun synes bare, det er lidt barnligt, siger hun.

»Jeg er lidt ligeglad. Jeg havde alligevel ikke forventet, at jeg skulle være med i det. Jeg har jo ikke været med dem på den her tur. Jeg har jo ikke rigtigt være vellidt, og jeg er blevet holdt ret meget udenfor, så jeg tænker, at det ikke kommer bag på mig.«

Du kan se, hvordan resten af forsidefruernes tur går i torsdagens afsnit på TV 3 og Viaplay.