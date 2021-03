Karina fra ‘Forsidefruer’ modtager hver eneste uge cirka 100 beskeder af samme karakter. Til at begynde med, gjorde det hende ked af det – men sådan er det ikke længere.

Der er sket noget med Karina von d’Ahés indbakke, siden hun for første gang meldte sig på banen i ‘Forsidefruer’ i 2019. Det er nu fem sæsoner siden, og med tiden har hun mærket, at man med et tv-program når ud til en bred skare.

Hun får nok omkring 100 beskeder hver uge. De er mest fra kvinder. Karina tror selv, det skyldes, at hun er sådan én, man kan spejle sig i.

»De skriver, at jeg har givet dem mod til at turde føre sig frem i størrelse 46 eller 50 og forstå, at de ikke behøver gå i ét med væggen. Men at tage en rød kjole og en flot læbestift på og sige: “Her kommer jeg”. Min holdning er, at selvfølgelig skal man gøre sig bemærket. Alle kvinder er dejlige og skal fejre deres kvindelighed,« fortæller Karina, 47, til HER&NU.

Foto: Janus Nielsen Vis mere Foto: Janus Nielsen

​Blev rigtig ked af det

Karina von d’Ahé er influencer, forretningskvinde og ekspert i makeup og hudpleje. Med sine lige knap 78.000 følgere på Instagram bidrager hun også selv til, at så mange mennesker kender til hende – og åbenbart har lyst til at dele lidt af hvert med hende samt spørge hende til råds.

Til at begynde med, da antallet af beskeder begyndte at stige, var det svært for den på det tidspunkt nye frue i ‘Forsidefruer’-gruppen at håndtere. For det var jo en udfordring at nå at svare alle.

»Det er faktisk noget, der har gjort mig rigtig ked af det. I starten var jeg super stresset over, at jeg ikke kunne nå at svare alle, og det er virkelig noget, jeg har været nødt til at lære at acceptere og slutte fred med. At jeg ikke kan nå at svare alle. Det dejlige ved de sociale medier er, at folk kan række ud, men jeg får også beskeder fra folk, der skriver, at de ville ønske, jeg var deres mor eller veninde. Det er jeg virkelig beæret over, men jeg kan jo ikke rumme så meget, «siger hun.

Hun kan modtage beskeder, der omhandler alt fra ensomhed til vægtproblemer eller problemer med huden.

»Der er mange, der betror mig deres problemer fra privatlivet. Men på dage hvor jeg også selv er lidt flad, kan det være overvældende. For som alle andre har jeg jo også selv udfordringer i perioder, og når jeg så også skal tage stilling til 20 andre menneskers følelser og desuden også passe på min søn, min mor, mine veninder og mine forretningsforbindelser. Det kan ikke rigtig lade sig gøre. Jeg er jo ikke noget overmenneske,« siger hun.

Men Karina er samtidig meget stolt af, at så mange betror sig til hende.

»Og jeg værner meget omkring, at folk viser mig den kæmpe tillid. Måske gør de det, fordi jeg også selv af og til åbner op om mine problemer i en story på Instagram og viser, at intet er perfekt 24 syv. Det gør jeg, fordi jeg ikke har lyst til at blive sat op på en pedestal som at være glad eller overskudsagtigt hele tiden. Det har jeg ikke lyst til, det skal virke som om.«

