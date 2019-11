Det var først efter mange overvejelser, at Karina besluttede sig for at sige ja til at medvirke endnu en sæson i TV3-programmet.

Da femte sæson af ‘Forsidefruer’ rullede over skærmen tidligere i år, blev Sarah Louise afløst af Karina Von d’Ahé, der er 45 år og til dagligt arbejder med PR indenfor mode og skønhedsbranchen, men tidligere også har arbejdet som international model.

Karina var bestemt spændt på at skulle medvirke i programmet for første gang, og hun erkender, at hun efter oplevelsen var i tvivl om, hvorvidt hun skulle sige ja til at medvirke i den aktuelle sjette sæson:

»Da vi kom hjem fra Dubai-turen i sidste sæson, hvor Gunnvør og jeg ikke havde det så fedt, der skulle jeg virkelig sunde mig. Og så skulle jeg lige mærke efter, om jeg havde lyst til at lave endnu en sæson ’Forsidefruer’. Men jeg besluttede mig så for, at jeg ikke er en quitter, der kun er med i en sæson og så ikke kan klare mosten, og det er jeg rigtig glad for. Jeg er vildt glad for beslutningen, for det er blevet sjovere, og jeg holder meget mere af castet, end jeg gjorde i starten, fordi jeg selvfølgelig ikke kendte dem,« fortæller Karina til Realityportalen.dk.

»Men jeg vil godt indrømme, at jeg gjorde mig virkelig mange overvejelser, inden jeg sagde ja til at være med i endnu en sæson. Jeg skulle lige være sikker på, om jeg kunne klare det, for det er hårdere psykisk, end man tror, det her med at folk tager stilling til ens personlighed, og hvordan man er. Så jeg overvejede lidt at sige nej, men det var så godt, at jeg ikke gjorde det,« fortsætter hun og tilføjer:

»Jeg kunne helt sikkert godt finde på at være med i mere ‘Forsidefruer’, hvis det kommer på tale.«

Se Karina i ‘Forsidefruer’ torsdag klokken 20.00 på TV3 og Viaplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk