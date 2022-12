Lyt til artiklen

Først røg Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Julemand'. Så røg julepynten i 'Go’ morgen Danmark'-studiet.

Den 65-årige pensionerede journalist Karin Kirstine Christiansen fra Odense er »oppe i det røde felt« over TV 2.

For når hun sidder og ser 'Go’ morgen Danmark' om morgenen, så er der ikke megen julehygge at spore i studiet. Derfor har hun klaget til tv-stationen.

»De første par dage tænkte jeg, at de bare lige skulle varme op, for folk kan også godt få for meget. Men 2. søndag i advent havde de stadigvæk de samme støvede plastikblomster stående. Det kunne lige så godt være en sommerdag, de sendte. Så jeg var nødt til at komme af med mine aggressioner,« forklarer Karin Kirstine Christiansen.

65-årige Karin fra Odense er rasende på TV 2, som hun mener udvander julen på kanalen. Vis mere 65-årige Karin fra Odense er rasende på TV 2, som hun mener udvander julen på kanalen.

Men tilbagemeldingen, hun fik fra TV 2, fik ikke julehyggen til at brede sig.

Her lød svaret, som B.T. har set, at man »som udgangspunkt« ikke juleudsmykker af hensyn til de »mange, der synes, at december er en lang måned«.

Den forklaring giver Karin Kirstine Christiansen dog ikke meget for.

»Selvfølgelig skal man tage hensyn til minoriteter, det går jeg absolut ind for, men hold nu op. Hvad så med de mange, der godt kan lide julehyggen? Det er gået over gevind.«

Gyldengrød, Pyrus og Kandis trøster julemanden i børnejulekalenderen 'Alletiders Julemand' fra 1997. Vis mere Gyldengrød, Pyrus og Kandis trøster julemanden i børnejulekalenderen 'Alletiders Julemand' fra 1997.

Hun føler, der er gået »Pyrus-fanatisme« i den hos TV 2.

For inden julen og den manglende juleudsmykning i 'Go’ morgen Danmark', så valgte TV 2 kort forinden 1. december at fjerne Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Julemand' fra både sendeflade og streaming.

»Først har de klippet Pyrus ud, og nu skriver de, at de ikke vil juleudsmykke. Vi bor i Danmark, og vi har altså jul i december måned. Men man kan slet ikke mærke juleglæden i 'Go’ morgen Danmark', og det er trist. Særligt for den enlige mor, der ikke har råd til julepynt, eller de ensomme på plejehjem, som måske kun får julehygge gennem skærmen.«

Tilbage i 2019 gik der ild i en adventkrans i 'Go’ Morgen Danmark'-studiet. Nu får TV 2 klager over, at der ikke bliver pyntet nok op til jul i studiet. Foto: TV 2 Vis mere Tilbage i 2019 gik der ild i en adventkrans i 'Go’ Morgen Danmark'-studiet. Nu får TV 2 klager over, at der ikke bliver pyntet nok op til jul i studiet. Foto: TV 2

B.T. har spurgt TV 2, om det er en officiel politik, at man ikke julepynter i 'Go’ morgen Danmark', samt hvem det er, man mener at tage hensyn til ved at undlade det.

Derudover har B.T. foreholdt TV 2 kritikken om, at hensynet til de få er gået over gevind, samt spurgt, om man i fremtiden vil se flere tiltag, hvor den klassiske jul træder i baggrunden på kanalen.

I et skriftligt svar skriver TV 2s redaktør for 'Go’ morgen Danmark', Henriette Ladegaard-Pedersen, følgende:

»Vi holder studiet forholdsvis neutralt i starten af december, fordi vi skal kunne rumme mange typer af historier og stemninger. Jo tættere vi kommer på jul, jo mere vil vi pynte – og når vi sender live hele juleaftensdag, er det med alle julekasser pakket ud,« forsikrer TV 2-redaktøren.

»Så der er ikke tale om, at der tages hensyn til et særligt mindretal, eller at den klassiske danske jul nedprioriteres, men bare om, at vi skal kunne være i alle stemninger. Også i december.«