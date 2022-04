»For første gang i mit liv har jeg ikke følt, jeg kan formulere mig overhovedet.«

Sådan fortæller Thomas Blachman i kølvandet på fredagens semifinale, hvor Martin Jensens deltager Kári sikrede sig en finaleplads i årets 'X Factor'.

»Jeg blev sgu lidt ramt af det her. Det er, som om, programmet knækker lidt på midten.,« fortsætter han.

Blachman, der som bekendt ikke er en mand af få ord, har da heller ikke været bleg for at give sin mening til kende.

Dommerne Martin Jensen, Kvamie Liv og Thomas Blachman. Foto: Martin Sylvest Vis mere Dommerne Martin Jensen, Kvamie Liv og Thomas Blachman. Foto: Martin Sylvest

For selvom han »godt kan lide Kári« som person, så mener han ikke, hans potentiale er blevet udnyttet til fulde i samarbejdet med Martin Jensen.

Det understreger han nok en gang overfor B.T. efter aftenens show.

»Jeg synes ikke noget dårligt om Kári, jeg har kun kritiseret deres samarbejde, som har været ekstremt urent på en måde. En rodebutik,« fortæller den garvede dommer og fortsætter:

»Derfor har han været i farezonen to gange. Så bliver man lidt en underdog og så kommer der nogle andre følelser ind i det. Så synes man, det er fedt, han kommer så langt som muligt, og det kan jeg også godt forstå.«

Martin Jensen og Kari til semifinalen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Martin Jensen og Kari til semifinalen. Foto: Martin Sylvest

Kári stiftede bekendtskab med farezonen allerede efter første liveshow, og dernæst igen i tredje.

Siden har bookmakerne fredag efter fredag forventet, at han ville synge sin sidste sang på 'X Factor'-scenen.

Men gang på gang har Kári overrasket alle – sig selv inklusive. Og semifinalen var ingen undtagelse.

Når det kommer til kritikken, Blachman rejser af hans og Martin Jensens samarbejde, tager han det da også med oprejst pande.

»Blachman er Blachman, og han skal have lov til at være Blachman,« fortæller Kári til B.T. og fortsætter:

»Han kan ikke rigtigt se vores samarbejde, men der er tydeligvis nok mennesker, der kan se det og er glade for det, så Blachman skal have lov til at sige det, han synes. Jeg tager imod det som alt andet.«