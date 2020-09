Det er snart slut med at følge Kim, Khloé, Kourtney og resten af familien Kardashians liv på tv.

De tre søstre og resten af familien har nemlig annonceret, at det skal være slut med den storhittende reality-serie 'Keeping Up with the Kardashians'.

Det afslører Kim Kardashian på Instagram tirsdag.

'Det er med tunge hjerter, at vi som familie har taget den svære beslutning om af sige farvel til 'Keeping Up with the Kardashians',' indleder Kim Kardashian sit opslag med.

Vis dette opslag på Instagram To our amazing fans - It is with heavy hearts that we’ve made the difficult decision as a family to say goodbye to Keeping Up with the Kardashians. After what will be 14 years, 20 seasons, hundreds of episodes and numerous spin-off shows, we are beyond grateful to all of you who’ve watched us for all of these years – through the good times, the bad times, the happiness, the tears, and the many relationships and children. We’ll forever cherish the wonderful memories and countless people we’ve met along the way. Thank you to the thousands of individuals and businesses that have been a part of this experience and, most importantly, a very special thank you to Ryan Seacrest for believing in us, E! for being our partner, and our production team at Bunim/Murray, who’ve spent countless hours documenting our lives. Our last season will air early next year in 2021. Without Keeping Up with The Kardashians, I wouldn’t be where I am today. I am so incredibly grateful to everyone who has watched and supported me and my family these past 14 incredible years. This show made us who we are and I will be forever in debt to everyone who played a role in shaping our careers and changing our lives forever. With Love and Gratitude, Kim Et opslag delt af Kim Kardashian West (@kimkardashian) den 8. Sep, 2020 kl. 2.34 PDT

TV-serien så dagens lys for første gang i 2007 og har strukket sig over i alt 20 sæsoner, når den sidste sæson vil rulle over tv-skærmene i 2021.

Programmet opstod i kølvandet på Kardashian-søstrenes efterhånden hyppige optræden i medierne, der bundede i flere ting. Blandt andet var Kim Kardashian personlig assistent for Paris Hilton, mens deres far, Robert Kardashian, der døde i 2003, var ven til og forsvarsadvokat for O.J. Simpson.

Derudover faldt seriens første sæson få måneder efter, det kom frem, at en Kim Kardiashians sexvideo med sangeren Ray J var blevet lækket og udgivet.

Serien har desuden skabt en masse spin-off-serier med medlemmer af Kardashian-familien.

Kris Jenner (tv) er mor til Kourtney, Khloé og Kim Kardashian. Foto: Jean-Baptiste Lacroix Vis mere Kris Jenner (tv) er mor til Kourtney, Khloé og Kim Kardashian. Foto: Jean-Baptiste Lacroix

'Uden 'Keeping Up with the Kardashians' ville jeg ikke være, hvor jeg er i dag. Jeg er så utroligt taknemmelig for alle, der har set og støtte mig og min familie de seneste 14 år. Det her show har gjort os til dem, vi er, og jeg vil altid stå i gæld til alle, der har spillet en rolle i at forme vores karrierer og ændre vores liv for altid,' skriver Kim Kardashian.