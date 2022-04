Dengang var han 22 år. I dag er han 60 år.

I 1984 spillede Ralph Macchio hovedrollen i filmklassikeren 'Karate Kid'. Men han er tilsyneladende ikke ældet siden sin ikoniske gennembrudsrolle.

For i weekenden var Ralph Macchio atter at finde på den røde løber til børnekanalen Nickelodeons årlige prisuddeling i Californien, hvor de færreste nok havde gættet, at han i dag er 60 år.

»Jeg bebrejder mine forældre,« har han tidligere joket til People.

Ralph Macchio som 22-årig i rollen som Karate Kid og som 60-årig på den røde løber i weekenden. Vis mere Ralph Macchio som 22-årig i rollen som Karate Kid og som 60-årig på den røde løber i weekenden.

»De ser begge meget unge ud i forhold til deres alder, og jeg har ungdommelig energi omkring mig af en eller anden grund.«

I 'Karate Kid' spillede Ralph Macchio den unge Daniel LaRusso, der lærer karate fra sin mentor mr. Miyagi for at kunne stå imod skolens bøller.

Filmen blev så stort et hit, at der efterfølgende kom både en 2'er og en 3'er i filmserien, som ligeledes havde Ralph Macchio i front.

I dag er det tilmed stadig hans gennembrudskarakter, der hiver skejserne hjem, for Ralph Macchio er nemlig aktuel som en voksen udgave af Daniel LaRusso i tredje sæson af Karate Kid-spin-offet 'Cobra Kai'.