Kim Kardashian West er en af verdens bedste til at få folks opmærksomhed ved hjælp af sit valg af tøj.

Alligevel må det have overrasket hende, da hendes egen mand ikke alene var meget fokuseret på hendes outfit ved 'The Met Gala', men også var stærkt utilfreds med det.

Man kan i det seneste afsnit af reality-programmet 'Keeping up with the Kardashians' se parret skændes, timer inden de skal på den røde løber ved den store begivenhed.

Og det er ikke småting, som de to skændes om.

Det var især korsettet, som er indenunder kjolen, som Kanye West opponerede imod.

Faktisk siger Kanye West, at han mener, det sæt tøj hans kone har valgt, er alt for afslørende og påvirker hans ve og vel.

»Jeg indså ikke, at det påvirkede min sjæl og mit humør, som en der er gift og elsket, og som en, der er far til hvad - snart fire børn.«

Sådan lød udmeldingen fra rapperen. Parret ventede deres fjerde barn, som skulle fødes af en surrogat-mor, et par dage efter det store bal.

Han siger, at han har svært ved at vænne sig til, at de sexede piger, som han plejede at kigge på, endte med at være hans egen kone.

»Jeg har lige lavet den her transformation fra at være en rapper, som kigger på alle de her piger, til at kigge på min kone,« siger han i tv-programmet.

Der var dog ingen kære mor i dette tilfælde, for Kim Kardashian West havde arbejdet i otte måneder på at gøre sit tøj, makeup og hår perfekt til den store aften, som er berømt for at sætte tøj og skæv påklædning i fokus.

»Så aftenen inden 'The Met' har du tænkt dig at komme herind og sige, at du ikke er til et korset? Jeg får virkelig slem angst. Hvad snakker du om?« svarer konen skarpt tilbage.

Han svarer, at hun er hans, og at det påvirker ham negativt, når billeder er for sexede. Det viste sig dog, at Kim Kardashian West holdt fast i sin plan og bar kjolen, som er designet af Thierry Mugler, ved det store bal, som fandt sted 6. maj i år.