I den nye sæson af 'Fangerne på fortet', der har premiere mandag, går det helt galt.

Deltageren Johnny Hansen, kendt som forsangeren i dansktopbandet Kandis, vælter nemlig under en udfordring og kommer til skade med sit knæ. En skade, der viste sig at være alvorlig og som fortsat volder ham problemer her flere måneder efter optagelsen.

»Jeg får overbalance, da jeg skal over sådan nogle roterende plader. Så jeg falder ned på venstre side i sådan nogle plastikbolde, men mit højre underben bliver oppe på podiet og laver sådan et knæk. Jeg kunne mærke med det samme, at det var en skade, og det gjorde mega ondt,« forklarer Johnny Hansen til B.T.

I dag fortryder han, at han kastede sig ud i udfordringen.

Kandis-Johnny blev tilset, da han væltede ned i det såkaldte kasinos plastikbolde. Vis mere Kandis-Johnny blev tilset, da han væltede ned i det såkaldte kasinos plastikbolde.

»Jeg havde sagt til produktionen, at jeg har det dårligt med ting, der kører rundt. Så jeg blev faktisk overrasket over, at det var mig, der skulle derind. Jeg skulle have sagt til dem, at der var gået noget galt i vores aftale,« siger den 56-årige dansktopsanger.

TV3 understreger dog, at man ikke har brudt nogen kontrakt ved at byde Kandis-Johnny en udfordring, han havde frabedt sig.

»Det er ikke udelukket, at man som deltager skal se sin store frygt i øjnene i de udfordringer, man skal gennemføre på fortet,« forklarer programdirektør for NENT Group, Kenneth Kristensen til B.T.

Han kalder det for »et voldsomt uheld« og situationen for »ærgerlig«.

»Vi kan desværre ikke helgardere os mod uheld. Det er dog vigtigt at understrege, at vi aldrig vil lave en udfordring, som vi på forhånd ved er farlig for deltagerne. Derfor gennemtester vi altid udfordringerne, før de tages i brug.«

Da Johnny Hansen falder i 'Fangerne på fortet', er produktionen straks ved ham, og det samme er programmets vært, Camilla Ottesen.

»Jeg kan godt se, at han har rigtig, rigtig ondt. Så bliver der selvfølgelig helt naturligt et break i hele produktionen, og hele tidsplanen rykker sig, for det kræver selvfølgelig ekstra tid, og det var rigtig, rigtig synd for ham,« forklarer tv-værten.

»Det er simpelthen bare så ærgerligt, at det skal slutte for nogle enkelte på den måde der. Men hans humør var heldigvis højt!«

Johnny Hansen fik forbinding om knæet og måtte sidde over resten af programmet. Foto: Viaplay Vis mere Johnny Hansen fik forbinding om knæet og måtte sidde over resten af programmet. Foto: Viaplay

Efter optagelserne, hvor Johnny Hansen måtte sidde over, blev han kørt på et fransk hospital.

Efter mange timers ventetid endte forsangeren med at kunne gå igen, og i stedet blev han undersøgt hjemme på et dansk hospital, hvor der ikke blev konstateret nogen brud. Men da knæet fortsat lirkede, blev Johnny Hansen scannet igen et par uger efter.

»Der fandt de ud af, at det forreste korsbånd er revet over, der er en flænge i min menisk, og så har jeg nogle væskeansamlinger inde i knæhasen,« forklarer Johnny Hansen.

Han blev anbefalet at genoptræne i stedet for at blive opereret, så det er han i gang med nu, blandt andet ved cykelture.

»Jeg skal til at starte til fysioterapeut også. Jeg kender ikke méngraden endnu, men jeg ved, at mit knæ aldrig bliver det samme hundrede procent igen. Men jeg vidste godt, at der var en risiko for det. Sådan er det, når midaldrende mænd skal lave teenageprogrammer,« siger sangeren med et grin.

'Fangerne på fortet' blev optaget i sommer og har premiere i dag på Viaplay og TV3.