»Jeg har ikke lyst til at skulle få et job, fordi jeg er nogens datter. Det er heller ikke ensbetydende med, at jeg så er super dygtig,« siger Viilbjørk Malling Agger.

I 'Tinka og Kongespillet' spiller den 22-årige kendisdatter nissen Falke, som paces af sin far, Aamund (Peter Gantzler), der har store ambitioner på sin datters vegne.

Og mens virkelighedens 'Falke' også møder stor opbakning fra sin far, skuespilleren Søren Malling, så er han langt fra en pacer, fortæller Viilbjørk Malling Agger, hvis mor, Petrine Agger, også er skuespiller.

»Da jeg var helt lille og sagde til mine forældre, at jeg gerne ville være skuespiller og lave film, sagde de: 'Okay, men det klarer du selv. Den står du selv for',« siger den 22-årige nye julekalenderstjerne.

Viilbjørk Malling Agger spiller rollen som nissen Falke. Foto: Per Arnesen/TV 2 Vis mere Viilbjørk Malling Agger spiller rollen som nissen Falke. Foto: Per Arnesen/TV 2

»Selvfølgelig vil jeg altid kunne trække et godt råd og få opbakning, men det er mig selv, der skal ordne det. Det har jeg enormt meget respekt for. Så har det været mig selv, der har styret,« siger Viilbjørk Malling Agger, der har fundet ud af, at hun både er stædig og målrettet.

»Det har også været vigtigt for mine forældre, at det ikke var dem, der bar mig frem. Og det har det aldrig været. Det har altid været mig selv, der gik til casting, uden de rigtig vidste det.«

Det havde hun også gjort, da hun i 2014 fik en rolle i det dansk-argentinske dramafilm 'Jauja', hvor hun spillede over for den store diva Ghita Nørby og Hollywood-skuespilleren Viggo Mortensen.

»Da jeg gik til casting på filmen, vidste jeg faktisk ikke, hvem Viggo Mortensen var. Jeg havde set 'Ringenes Herre', men hans navn sagde mig ikke noget. Mine forældre var sådan: 'Viggo Mortensen!',« siger hun og efterligner, hvor imponerede Søren Malling og Petrine Agger havde virket.

Viilbjørk Malling Agger på Filmfestival i Cannes sammen med Viggo Mortensen, Ghita Nørby og den argentinske skuespiller Esteban Bigliardi. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Viilbjørk Malling Agger på Filmfestival i Cannes sammen med Viggo Mortensen, Ghita Nørby og den argentinske skuespiller Esteban Bigliardi. Foto: LOIC VENANCE

»Det var en rigtig fed oplevelse, og selvom både Ghita og Viggo er store navne, så blev det jo ens lille familie. Det var ikke på den måde et stort ståhej, hvor folk var fine på den. Det var så dejligt og megaafslappende,« siger Viilbjørk Malling Agger, som blandt andet gik den røde løber i Cannes med sine berømte kollegaer.

Holder I stadig kontakten?

»Det er ikke så meget, men vi har da stadig kontakt til hinanden. Det ville ikke være mærkeligt at skrive en mail. Men Viggo bor i Spanien, så det er ikke meget, jeg snakker med ham. Men på den ene eller anden måde har man kontakt,« siger hun.

Til gengæld har hun stadig tæt kontakt til flere af sine kollegaer fra 'Tinka og Kongespillet'. Blandt andet har hun netop færdiggjort optagelser til en ny ungdomsserie, 'Puls', som kommer til maj, hvor både Albert Rosin Harson og Paw Henriksen, som spiller henholdsvis Lasse og Bjergi i julekalenderen, er med.

Søren Malling og Petrine Agger. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Søren Malling og Petrine Agger. Foto: Martin Sylvest Andersen

Med projekter i kalenderen allerede har Viilbjørk Malling Agger ikke travlt med at søge ind på Skuespillerskolen - selvom det er planen i fremtiden.

»Der er optagelsesprøver til januar, og man skulle søge ind i slutningen af november - men jeg føler mig ikke helt klar til at søge ind endnu, og jeg har nogle andre ting i pipelinen, som jeg ikke ville kunne lave, hvis jeg kom ind,« siger skuespilleren.

Hun kan dog ikke afsløre meget andet end, at det ene 'er udenlandsk'.

'Tinka og Kongespillet' sendes kl. 20 på TV 2 hver dag frem til juleaften.